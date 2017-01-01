女性补肾的东西有哪些 你知道多少

核心提示：一旦女性朋友在二十五岁之后，人体的机能就会渐渐变差，肾功能也会出现下降，从而令女性朋友出现气血两亏和肾虚肾亏以及阴阳失调的症状，还会令女性朋友的身体出现多种退化，衰老也会越来越严重。相信很多朋友都想要得知女性补肾的东西有哪些？
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一旦女性朋友在二十五岁之后，人体的机能就会渐渐变差，肾功能也会出现下降，从而令女性朋友出现气血两亏和肾虚肾亏以及阴阳失调的症状，还会令女性朋友的身体出现多种退化，衰老也会越来越严重。相信很多朋友都想要得知女性补肾的东西有哪些，下面我们就来看看补肾的食物有哪些。
女性补肾的东西
1、当归
当归是中医里面特别常见的一种药物，能够治疗因为血淤血虚所造成的痛经和产后腹痛以及月经不调的症状。在适当的服用一些当归之后，能够对子宫的机能状态起到双向调节的功效，还能够治疗因为慢性肾功能衰竭所引起的肾性贫血。
2、龙眼干
在饮食的过程中，龙眼干是特别常见的一种，它能够治疗因为肝肾亏虚所造成的心慌和血虚失眠等更年期的症状。在服用之前，可以备好30克的龙眼肉和20克的枸杞，等到水煮沸之后，加上已经剥了皮的熟鸡蛋，再住上半个小时，就可以直接进行服用。
3、龟甲
在生活中，一旦女性朋友肾虚的症状过于严重，就很有可能出现月经过多的症状，还有可能会因为慢性肾呀而引起高血压。在平常的生活中，可以用枸杞来炖龟甲，备好一只甲鱼和三十克的枸杞，加上一些水来炖上两个小时之后就可以食用。
4、海参
海参是饮食中特别常见的一种食物，在平常食用一些海参能够起到滋阴润燥的功效，特别适合经前紧张综合征或者是更年期综合征的女性朋友服用。在食用之前，备好一百克的水发海参，加上一些水来煮烂，之后调上一些冰糖就可以进行饮食。
了解到这里，相信大家都已经知道女性补肾的东西有哪些。为了令自己的身体处在良好的健康状况下，在平常的生活中女性朋友一定要多吃一些具有补肾功效的食物，这样能够让女性肾虚的症状得到良好的改善。
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