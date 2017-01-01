女性补肾的水果有什么 木瓜和猕猴桃应多吃

核心提示：在生活中，很多女性朋友都会出现肾虚的症状，若是在生活中的饮食过程中不良好的进行调理，很有可能会令肾虚的情况越来越严重，还有可能会造成多个方面不适的症状。除了要多注意饮食之外，女性朋友还可以多吃一些具有补肾功效的水果。那么女性补肾的水果有哪些呢？
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在生活中，很多女性朋友都会出现肾虚的症状，若是在生活中的饮食过程中不良好的进行调理，很有可能会令肾虚的情况越来越严重，还有可能会造成多个方面不适的症状。除了要多注意饮食之外，女性朋友还可以多吃一些具有补肾功效的水果。那么女性补肾的水果有哪些呢?
女性补肾的水果
1、木瓜
木瓜的性情十分温和，食用后会进入到人体的脾和肝，也能够起到清热、祛风和消食的作用。事实上，木瓜的营养是很容易会被人体所吸收的，尤其是润肺的良好功效。只有肺部在得到良好的滋润之后，才能够进行活血。对于肾虚的女性朋友来说，可以将250克的木瓜切片放进一千克的米酒里面，浸泡两个星期之后再进行服用，一般来说，只要连续服用两个星期，肾虚的症状就能够得到改善。
2、猕猴桃
大家都知道，猕猴桃又被称作为奇异果，含有很多的维生素C，可以令人体的免疫系统得到强化，还能够促进伤口的愈合，令铁质得到更好的吸收。同时，猕猴桃里面的氨基酸和肌醇，能够有效的抑制抑郁症造成，并且能够补充因为脑力所消耗的营养细胞。另外，猕猴桃里面还有很多的精氨酸，这种物质能够令人体的血液循环更加顺畅，从而令女性朋友的肾脏更加健康。
这些便是女性补肾的水果。除此之外，黑加仑和葡萄以及红枣都具有良好的补肾功效，所以，在平常的生活中，女性朋友可以多吃这些水果。这样不但能够有效的治疗女性朋友肾虚的症状，还能够让女性朋友的身体更加健康。
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