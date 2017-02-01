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女子补肾的水果有哪些 桑葚黑加仑值得推荐

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2017-02-0139健康网
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核心提示：对于很多想要补肾的女性朋友来说，常常会吃很多的羊肉和牛肉等肉食，事实上，除了肉食能够进行补肾之外，很多水果也能够起到良好的补肾效果。在日常的生活中，女性朋友也可以多吃一些具有补肾功效的水果。那么到底女子补肾的水果有哪些呢？

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　　对于很多想要补肾的女性朋友来说，常常会吃很多的羊肉和牛肉等肉食，事实上，除了肉食能够进行补肾之外，很多水果也能够起到良好的补肾效果。在日常的生活中，女性朋友也可以多吃一些具有补肾功效的水果。那么到底女子补肾的水果有哪些呢?今天我们就和大家一起来看看吧!

　　女子补肾的水果

　　1、桑葚

　　在补肾的过程中，桑葚是一种很好的食物，若是在生活中多吃一些桑葚，能够起到益气补肾的功效。桑葚的味道酸甜，性情比较寒，在服用之后能够起到补血养颜和生津止渴以及滋补肝肾的作用。若是在平常的生活中，女性朋友出现肝肾阴亏、腰膝酸软以及关节不利的症状时，都可以通过桑葚来进行治疗。从现代营养学上也能够得知，桑葚里面含有很多的氨基酸和维生素以及蛋白质，可以给人体带来很多的好处。

　　2、黑加仑

　　黑加仑在生活中又被称作为黑豆果和紫梅，而且黑加仑的营养价值也非常高。根据研究能够发现，在每一百克的黑加仑里面就含有181毫克的维生素C，还有很多种其他的微量元素。在服用之后，能够起到养肾、抗氧化和降低血脂以及提高人体免疫能力的作用。另外，黑加仑还具有特别高的药用价值，若是经常服用，既能够改善血管的通透性，还能够起到防癌和延缓衰老的功效。

　　了解到这里，相信女性都已经知道女子补肾的水果有哪些。为了令自身的肾脏更加健康，不但要多吃一些具有补肾功效的食物，还要多吃上面这几种水果，也要在平常多进行锻炼，这样才能够起到特别显著的补肾功效。

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