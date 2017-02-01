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女孩吃什么东西补肾 这三种食物不错

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2017-02-0239健康网
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核心提示：对于女性朋友来说，要比男人更需要补肾，因为肾的健康跟女性朋友的健康有很大的关系。只有女性的肾脏处在健康的状况下，才能够让女性的健康和美丽保持下去。若是在平常出现肾虚的症状时，就一定要注意自身的饮食。究竟女孩吃什么东西补肾呢？

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　　对于女性朋友来说，要比男人更需要补肾，因为肾的健康跟女性朋友的健康有很大的关系。只有女性的肾脏处在健康的状况下，才能够让女性的健康和美丽保持下去。若是在平常出现肾虚的症状时，就一定要注意自身的饮食。究竟女孩吃什么东西补肾呢?如何才能够让肾脏更健康呢?

　　女孩吃什么东西补肾

　　1、百合

　　百合是生活中非常常见的一种食物，它的作用特别多，能够起到养阴清心安神的功效，还能够有效的治疗更年期综合征。在生活中，女性可以用多吃一些西洋参百合粥。先备好30颗的西洋参，煎上两个小时之后将汁取出来，之后跟50克的鲜百合和100克的大米一起煮成粥来食用，也能够达到补肾的功效。

　　2、黑豆

　　在进行补肾的过程中，黑豆是绝对不能够错过的一款食物。若是女性朋友因为月经稀少而出现肾亏或者是慢性肾病蛋白尿时，都可以通过黑豆来进行治疗，最好用黑豆核桃来炖猪腰。备好50克的黑豆，30克的核桃仁，一个猪肾，来炖上两个小时之后，加上一些盐来进行调味即可。

　　3、阿胶

　　另外，女性肾虚的症状还可以通过阿胶来进行治疗，因为阿胶能够治疗因为血虚经少和冲任不固所引起的崩漏。因为在阿胶里面含有很多种氨基酸，治疗贫血的症状要比铁剂的效果更好一些。而且适当的服用一些阿胶，能够有效的改善人体中的钙平衡，也能够治疗尿毒症肾性贫血。

　　以上这些便是女孩吃什么东西补肾这个问题的答案。事实上，在生活中能够进行补肾的食物还有很多，为了自身的健康状况着想，在平常的生活中一定要多吃这样的食物，这样才能够让女性朋友更加健康，也能够避免造成肾虚的症状。

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