补肾常识 男人怎么吃补肾

核心提示：男人怎么吃补肾呢？猪骨和灵芝炖汤可以补中益气、补肺益肾及养心安神。男人怎么吃补肾，可以试试灵芝猪骨汤；灵芝西洋参乌鸡汤也适合男性朋友补肾；灵芝煎水不仅适合治疗甲亢、失眠、便糖及腹泻，更可以补肾。灵芝泡酒也可以帮助男性补肾。
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补肾一直都是男性非常关注的养生话题。现代男性工作繁重，越来越容易受肾虚的困扰。那男人怎么吃补肾呢？男人补肾不妨试试以下几款灵芝补肾食谱。
男人怎么吃补肾
猪骨和灵芝炖汤可以补中益气、补肺益肾及养心安神。男人怎么吃补肾，可以试试灵芝猪骨汤。取七百五十克猪大骨和二十克灵芝。猪大骨洗净用冷水煮开，再取出漂洗干净。再放入炖锅中，加满水，放入姜葱和灵芝，小火炖3个钟头左右。
灵芝西洋参乌鸡汤也适合男性朋友补肾。取适量的灵芝、西洋参及乌鸡。灵芝表面洗净再切薄片。乌鸡宰杀后切块。锅内倒水和姜一起煮开，放入乌鸡飞水，然后再捞出备用。砂锅内再次倒入清水，放入灵芝片煲两个钟，再放入乌鸡煲沸，最后放入西洋参再煲九十分钟，即可盛碗饮用了。
灵芝煎水不仅适合治疗甲亢、失眠、便糖及腹泻，更可以补肾。男人怎么吃补肾？可以试试灵芝煎水，只需要准备些灵芝和清水。灵芝切碎装入罐内，倒入清水水煎熬。通常可以煎3～4次。你也可以连续煎三次，然后把药液装入保温瓶，当水来喝。
男人怎么吃补肾？灵芝泡酒也可以帮助男性补肾。取灵芝、白酒适量。先把灵芝剪碎，然后塞入白酒瓶，密封好静静地泡三天，让酒从白色变为红棕色，就可以饮服了，如果觉得口感不好，可以加点冰糖或蜂糖一起饮服。现在大家知道男人怎么吃补肾了吧。灵芝的这几种吃法不但可以治疗神经衰弱、失眠以及消化不良等问题，更具有显著的补肾效果。
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