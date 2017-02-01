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女性补肾方法 你知道吗

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2017-02-0339健康网
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核心提示：女性补肾方法有哪些？鸽子蛋是助阳提神、益精补肾的营养品。女性补肾可以取鱿鱼和荷兰豆、草菇和枸杞子、色拉油制作鸽蛋烩鲜鱿；韭菜、瘦肉和鸽子蛋一起制作的鸽蛋炒韭菜适合女性补肾食用；女性补肾还可以试试鸽蛋圆子，同样具有不错的补肾效果。

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　　 女性补肾方法有哪些呢？女性补肾可以吃什么食物呢？鸽子蛋是助阳提神、益精补肾的营养品。那女性怎样补肾好呢？鸽子蛋怎么吃补肾效果最强呢？下面我们就来学习几款鸽子蛋补肾食谱。

　　 鸽子蛋补肾

　　 女性如何利用鸽子蛋补肾呢？女性补肾可以吃鸽蛋烩鲜鱿。取三百克鱿鱼和五十克荷兰豆、四十克草菇和五克枸杞子、五十克色拉油和五克食盐、还要少许鸡粉、姜葱、生粉及高汤。鱿鱼洗净打穗花刀。鸽蛋煮好去壳对半切开。荷兰豆切菱形。草菇切开冲洗干净。原料汆水，油烧至四成热时，放入蒜仔、葱姜爆香，倒入高汤，盐和鸡粉，放入各种原料烩入味即可装盘食用。

　　 鸽蛋炒韭菜适合女性补肾食用。需要二十个鸽蛋、一百克韭菜和五十克瘦肉、少许油、盐。韭菜、瘦肉切好。瘦肉放入热油中，炒至没有血水后倒入韭菜翻炒。再炒好鸽蛋，加入韭菜瘦肉炒匀就可以出锅食用。

　　 女性补肾方法还可以试试鸽蛋圆子，取二百克糯米粉和两个鸡蛋、二十克奶粉和八十五克牛奶、二十克鲜奶油和三十五克黄油、少许白糖和澄粉。黄油化软化，倒入白糖搅拌，慢慢倒入蛋液搅拌好，再倒入牛奶和鲜奶油，用开水蒸5分钟后搅拌一次。再蒸熟即可。

　　 糯米粉准备好后加水揉团，再把面团压扁，用开水煮熟。再将粉团揉匀搓圆，分成小胚子滚成圆形，放入准备好的馅料收口包好。将水烧开，放入面团，要时不时的晃动几下，避免粘锅了，等面团浮起时即可捞起，放入冷水过凉，就可以上桌享用啦。女性怎样补肾？这几款鸽子补肾食谱，你都学会了吗？

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