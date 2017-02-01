补肾方法 女生喝什么粥补肾

核心提示：女生喝什么粥补肾？山药可以镇神安魂、补气健脑；桂圆最适合治疗失眠健忘，龙眼山药粥的功效有补肾益肾，安神益智；女人补肾可以喝枸杞花生粥。枸杞功效良多，可以养肝补肾、润肺美肤、益颜等；黑米红枣粥中的黑米除了补肾气，还可以开胃益中、健脾活血。

生活中不少女性都存在肾虚症状，这时要多喝补肾粥。那么你知道女生喝什么粥补肾吗？补肾粥有许多种类，今天小编要给女性朋友介绍其中几款补肾粥，帮你好好补肾，让你远离肾虚。

女生喝什么粥补肾

龙眼山药粥的功效有补肾益肾，安神益智。其中，山药可以镇神安魂、补气健脑；桂圆最适合治疗失眠健忘；荔枝则可以通神益智、补脑填髓；五味子有助于改善智力活动。女人补肾可以取一百克山药和五十克粳米，十五克桂圆和八克荔枝，还有三克五味子和三十克白砂糖。山药去皮切片；粳米洗净；再把全部食材放置锅内，加水煮粥。

女人补肾可以喝枸杞花生粥。枸杞功效良多，可以养肝补肾、润肺美肤、益颜等。花生营养丰富，常吃可以滋补益寿。女生喝什么粥补肾？可以取糯米、白米、花生和枸杞，红枣和菊花。花生先泡2个钟。两种米加入花生一起煮粥，最后下红枣和枸杞煮5分钟即可。

黑米红枣粥中的黑米除了补肾气，还可以开胃益中、健脾活血。黑米可以治疗少白发及产后虚弱，调治贫血和肾虚。黑米红枣粥可以补肾养肾、健脾益胃。女生喝什么粥补肾？可以用八十克黑米和二十克大米、四十克红枣和五克枸杞子。黑米先泡5个钟；大米提前泡半小时。锅内放入黑米、大米、红枣及清水煮沸，再放入枸杞子就可以喝了。

芝麻核桃粥也可以帮助女性补肾。芝麻能够益肝、补肾固精；核桃则具有补肾填精，益智健脑功效。女性长期喝芝麻核桃粥就可以达到强肾固齿功效。取三十克芝麻和核桃仁，还有一百克糯米。三者一起加水煮粥。女生喝什么粥补肾？赶紧来学习这四款补肾粥，好好给自己补补吧。