补肾方法 女生喝什么粥补肾

核心提示：女生喝什么粥补肾？山药可以镇神安魂、补气健脑；桂圆最适合治疗失眠健忘，龙眼山药粥的功效有补肾益肾，安神益智；女人补肾可以喝枸杞花生粥。枸杞功效良多，可以养肝补肾、润肺美肤、益颜等；黑米红枣粥中的黑米除了补肾气，还可以开胃益中、健脾活血。
温馨提示：
喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 白开水 了解详情。
生活中不少女性都存在肾虚症状，这时要多喝补肾粥。那么你知道女生喝什么粥补肾吗？补肾粥有许多种类，今天小编要给女性朋友介绍其中几款补肾粥，帮你好好补肾，让你远离肾虚。
女生喝什么粥补肾
龙眼山药粥的功效有补肾益肾，安神益智。其中，山药可以镇神安魂、补气健脑；桂圆最适合治疗失眠健忘；荔枝则可以通神益智、补脑填髓；五味子有助于改善智力活动。女人补肾可以取一百克山药和五十克粳米，十五克桂圆和八克荔枝，还有三克五味子和三十克白砂糖。山药去皮切片；粳米洗净；再把全部食材放置锅内，加水煮粥。
女人补肾可以喝枸杞花生粥。枸杞功效良多，可以养肝补肾、润肺美肤、益颜等。花生营养丰富，常吃可以滋补益寿。女生喝什么粥补肾？可以取糯米、白米、花生和枸杞，红枣和菊花。花生先泡2个钟。两种米加入花生一起煮粥，最后下红枣和枸杞煮5分钟即可。
黑米红枣粥中的黑米除了补肾气，还可以开胃益中、健脾活血。黑米可以治疗少白发及产后虚弱，调治贫血和肾虚。黑米红枣粥可以补肾养肾、健脾益胃。女生喝什么粥补肾？可以用八十克黑米和二十克大米、四十克红枣和五克枸杞子。黑米先泡5个钟；大米提前泡半小时。锅内放入黑米、大米、红枣及清水煮沸，再放入枸杞子就可以喝了。
芝麻核桃粥也可以帮助女性补肾。芝麻能够益肝、补肾固精；核桃则具有补肾填精，益智健脑功效。女性长期喝芝麻核桃粥就可以达到强肾固齿功效。取三十克芝麻和核桃仁，还有一百克糯米。三者一起加水煮粥。女生喝什么粥补肾？赶紧来学习这四款补肾粥，好好给自己补补吧。
刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...详情...
从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...详情...
在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
夏天是一个热辣的季节，穿上背心、短裤、比基尼，完…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]