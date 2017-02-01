女人补肾怎么补 你知道吗

核心提示：女人补肾怎么补？女人补肾可以取取十克银耳和六十克调料冰糖、少许枸杞制作鸽子蛋炖银耳；西凤茶鸽蛋也具有一定的补肾功效，尤其适合女性；女人补肾可以使用草鸡块、少许红枣、枸杞、葱姜和料酒制作灵芝炖草鸡；女性补肾还可以试试灵芝银耳羹。
温馨提示：
喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 白开水 了解详情。
你知道女人补肾怎么补吗？女人想要补肾要吃什么食物呢？一提到补肾食物，多数人会想到羊肉、猪肾、牛肉等食物，没错这些食物都具有一定的补肾功效。不过，今天小编要推荐几种不同的补肾食物，一起来看看女人补肾怎么补吧。
女人补肾怎么补
女人补肾可以吃鸽子蛋炖银耳，取十克银耳和六十克调料冰糖、少许枸杞。银耳泡发后撕朵。鸽蛋煮好去壳切开。银耳加冷水炖半小时，放入冰糖再煮10分钟，最后放入鸽蛋和枸杞。银耳羹一定要温热时食用。
西凤茶鸽蛋也具有一定的补肾功效，尤其适合女性。所需的食材有五百克鸽子蛋，少许食盐、酱油和味精、还有姜、花椒、白酒和桂花茶、小葱、陈皮和茴香籽。铁锅底先用铁箅子垫好，鸽蛋洗净下锅。放入盐、味精、糖、茶叶、葱姜等各种调味料，加满水烧开，调小火继续煮二十分钟即可拿出鸽蛋食用。
你知道女人补肾怎么补吗？当然不能错过了灵芝炖草鸡，取少许灵芝、二百五十克草鸡块、少许红枣、枸杞、葱姜和料酒。草鸡斩块用开水焯一段时间。草鸡放入砂锅，加水和灵芝，同时放入红枣、葱姜和料酒用小火炖一个半小时即可。
女性朋友如何利用灵芝补肾呢？女性补肾还可以试试灵芝银耳羹。取九克灵芝和六克银耳、还有十五克冰糖。三种食材加水炖三各钟左右，让银耳变稠后夹出灵芝。灵芝银耳羹可以治疗肾虚引起得心神不安，失眠梦多、健忘等问题。女人补肾怎么补？这几种食物对女性补肾也大有裨益，一定不要错过了。
刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...详情...
从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...详情...
在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
夏天是一个热辣的季节，穿上背心、短裤、比基尼，完…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]