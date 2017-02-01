女人补肾怎么补 你知道吗

核心提示：女人补肾怎么补？女人补肾可以取取十克银耳和六十克调料冰糖、少许枸杞制作鸽子蛋炖银耳；西凤茶鸽蛋也具有一定的补肾功效，尤其适合女性；女人补肾可以使用草鸡块、少许红枣、枸杞、葱姜和料酒制作灵芝炖草鸡；女性补肾还可以试试灵芝银耳羹。

你知道女人补肾怎么补吗？女人想要补肾要吃什么食物呢？一提到补肾食物，多数人会想到羊肉、猪肾、牛肉等食物，没错这些食物都具有一定的补肾功效。不过，今天小编要推荐几种不同的补肾食物，一起来看看女人补肾怎么补吧。

女人补肾怎么补

女人补肾可以吃鸽子蛋炖银耳，取十克银耳和六十克调料冰糖、少许枸杞。银耳泡发后撕朵。鸽蛋煮好去壳切开。银耳加冷水炖半小时，放入冰糖再煮10分钟，最后放入鸽蛋和枸杞。银耳羹一定要温热时食用。

西凤茶鸽蛋也具有一定的补肾功效，尤其适合女性。所需的食材有五百克鸽子蛋，少许食盐、酱油和味精、还有姜、花椒、白酒和桂花茶、小葱、陈皮和茴香籽。铁锅底先用铁箅子垫好，鸽蛋洗净下锅。放入盐、味精、糖、茶叶、葱姜等各种调味料，加满水烧开，调小火继续煮二十分钟即可拿出鸽蛋食用。

你知道女人补肾怎么补吗？当然不能错过了灵芝炖草鸡，取少许灵芝、二百五十克草鸡块、少许红枣、枸杞、葱姜和料酒。草鸡斩块用开水焯一段时间。草鸡放入砂锅，加水和灵芝，同时放入红枣、葱姜和料酒用小火炖一个半小时即可。

女性朋友如何利用灵芝补肾呢？女性补肾还可以试试灵芝银耳羹。取九克灵芝和六克银耳、还有十五克冰糖。三种食材加水炖三各钟左右，让银耳变稠后夹出灵芝。灵芝银耳羹可以治疗肾虚引起得心神不安，失眠梦多、健忘等问题。女人补肾怎么补？这几种食物对女性补肾也大有裨益，一定不要错过了。