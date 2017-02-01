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女人用什么泡脚补肾效果好呢

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2017-02-0339健康网
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核心提示：女人用什么泡脚补肾？想要补肾，其实非常简单。只需要用热水泡脚就可以，不但具有滋肾明肝功效，还可以提高睡眠质量。适当进行脚底按摩，促进身体循环，调节脏腑器官。艾叶泡脚也具有一定的养生功效，可以帮助女性补肾健体。

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　　 脚底是身体每个经络起止的聚合处，拥有60多个穴位和各种反射区。泡脚具有舒经活络，改善血液循环等功效。很多朋友知道泡脚有很多好处，却不知道不同时间泡脚，功效略有不同。比如，想补肾的女性最好在晚上9点泡脚。那女人用什么泡脚补肾呢？

　　 用什么泡脚补肾

　　 女性补肾要在晚上九点泡脚，因为这个时间段的肾经气血都很衰弱，这个时候泡脚，可以增加身体热量，让血管扩张，活血同时加快血液循环。而且神经在白天已经紧张一天了，肾脏也已经非常劳累了，此时泡脚，可以彻底放松身体，调节肾脏，不仅可以补肾，还可以放松身体。

　　 那女人用什么泡脚补肾好呢？想要补肾，其实非常简单。只需要用热水泡脚就可以，不但具有滋肾明肝功效，还可以提高睡眠质量。泡脚后还可以适当进行脚底按摩，促进身体循环，调节脏腑器官。不过泡脚之后，就不要再做其他活动了，等几分钟后上床睡觉，补肾效果会更理想。

　　 女性补肾时，泡脚需要泡多久呢？首先，需要补肾的女性泡脚的水温不可以过高，四十度左右最佳。泡脚的时间也不可以太长了，最多三十分钟，让身体微微出汗就最好。此外，使用的泡脚容器最好选择木盆。女人用什么泡脚补肾？泡脚的热水中还可以加点丹参、当归。

　　 艾叶泡脚也具有一定的养生功效，可以帮助女性补肾健体。先准备80～100克的干艾叶，艾叶要先加水煮开，然后加入凉水泡脚，也可以等艾叶水的温度降低后再来泡脚。还有一种更简单的方法就是总热水浸泡艾叶，等20分钟，然后加水用来泡脚就可以。女人用什么泡脚补肾好呢？这些方法你都学会了吗？

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