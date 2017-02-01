你知道男人用什么泡脚补肾吗

核心提示：男人用什么泡脚补肾？热水泡脚不仅可以温肾阳，还可以调理肾器。泡脚时还可以加入其他中药，增强补肾作用。热水泡脚可以刺激穴位，因为热水的热力可以促进穴位吸收药物成分，从而达到肾虚效果。想治疗肾虚的男性一定要在晚上９点时来泡脚，补肾效果是最理想的。
温馨提示：
喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 白开水 了解详情。
很多女性朋友都有泡脚的好习惯，可是男性补肾养生，同样不可以忽略了泡脚这个细节，那男人用什么泡脚补肾呢？下面小编就给各位男性介绍一下用什么泡脚有助于壮阳补肾，赶紧来看看。
用什么泡脚补肾
晚上泡脚不仅可以改善血液循环，男性睡前使用热水泡脚，养生同时还可以促进睡眠。我们脚底分布了几十个大大小小的穴位。男性朋友只需要每日坚持泡脚，泡脚后适当进行按摩，刺激穴位，护理器官。男性肾虚指的是肾脏功能衰退，症状表现为阳痿早泄，腰疼腰酸，滑精及小便数，还有腰膝酸软和听力衰退，气短和手脚冰凉等。那男人用什么泡脚补肾好呢？
对于男人补肾用什么泡脚这个问题，热水泡脚不仅可以温肾阳，还可以调理肾器。泡脚时还可以加入其他中药，增强补肾作用。不过，一定要添加壮阳中草药，方可治疗肾虚。用热水泡脚可以刺激穴位，因为热水的热力可以促进穴位吸收药物成分，从而达到肾虚效果。
泡脚水温度要保持在38~43度为宜，一定不可以高于45度。而且，时间适宜，不要太长，15-30分钟最合适。泡脚过程中，血液都会流向下肢，所以让身体发热、稍微出点汗即可。如果只有下身出汗，上身不出汗的话则是因为肾寒。那男人用什么泡脚补肾呢？热水泡脚的同时喝点姜糖水。坚持一段时间就可以缓解肾虚症状了。
想治疗肾虚的男性一定要在晚上9点时来泡脚，补肾效果是最理想的。这个时间泡脚，可以提高身体的温度，让血管扩张，促进身体的血液循环。男人用什么泡脚补肾？其实，热水泡脚就是最为简单有效的方法了。
刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...详情...
从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...详情...
在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
夏天是一个热辣的季节，穿上背心、短裤、比基尼，完…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]