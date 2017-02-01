你知道男人用什么泡脚补肾吗

核心提示：男人用什么泡脚补肾？热水泡脚不仅可以温肾阳，还可以调理肾器。泡脚时还可以加入其他中药，增强补肾作用。热水泡脚可以刺激穴位，因为热水的热力可以促进穴位吸收药物成分，从而达到肾虚效果。想治疗肾虚的男性一定要在晚上９点时来泡脚，补肾效果是最理想的。

很多女性朋友都有泡脚的好习惯，可是男性补肾养生，同样不可以忽略了泡脚这个细节，那男人用什么泡脚补肾呢？下面小编就给各位男性介绍一下用什么泡脚有助于壮阳补肾，赶紧来看看。

用什么泡脚补肾

晚上泡脚不仅可以改善血液循环，男性睡前使用热水泡脚，养生同时还可以促进睡眠。我们脚底分布了几十个大大小小的穴位。男性朋友只需要每日坚持泡脚，泡脚后适当进行按摩，刺激穴位，护理器官。男性肾虚指的是肾脏功能衰退，症状表现为阳痿早泄，腰疼腰酸，滑精及小便数，还有腰膝酸软和听力衰退，气短和手脚冰凉等。那男人用什么泡脚补肾好呢？

对于男人补肾用什么泡脚这个问题，热水泡脚不仅可以温肾阳，还可以调理肾器。泡脚时还可以加入其他中药，增强补肾作用。不过，一定要添加壮阳中草药，方可治疗肾虚。用热水泡脚可以刺激穴位，因为热水的热力可以促进穴位吸收药物成分，从而达到肾虚效果。

泡脚水温度要保持在38~43度为宜，一定不可以高于45度。而且，时间适宜，不要太长，15-30分钟最合适。泡脚过程中，血液都会流向下肢，所以让身体发热、稍微出点汗即可。如果只有下身出汗，上身不出汗的话则是因为肾寒。那男人用什么泡脚补肾呢？热水泡脚的同时喝点姜糖水。坚持一段时间就可以缓解肾虚症状了。

想治疗肾虚的男性一定要在晚上9点时来泡脚，补肾效果是最理想的。这个时间泡脚，可以提高身体的温度，让血管扩张，促进身体的血液循环。男人用什么泡脚补肾？其实，热水泡脚就是最为简单有效的方法了。