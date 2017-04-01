核心提示：体毛是男性比较容易出现的一种身体特征，但是也有很多女人出现了体毛旺盛的情况，体毛多是女性男性化的一种特征，很多人都认为体毛多的女人性欲非常强，那么体毛多的女人性欲强吗？体毛多是怎么回事呢？下面就详细介绍一下这方面的问题。
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体毛是男性比较容易出现的一种身体特征，但是也有很多女人出现了体毛旺盛的情况，体毛多是女性男性化的一种特征，很多人都认为体毛多的女人性欲非常强，那么体毛多的女人性欲强吗？体毛多是怎么回事呢？下面就详细介绍一下这方面的问题。
女性体毛多是怎么回事
一般认为女性体毛多是由于雄性激素分泌过多以及遗传因素导致的，比如腋下汗毛多，眉毛比较浓，四肢汗毛比较多等都是女性体毛多的一种具体表现，如果只是这些部位的体毛比较多，那么一般来说不会有什么问题，属于正常现象。如果女性不应该长体毛的地方长出了体毛就需要引起注意了，比如在不该长体毛的地方长出了又黑又粗的体毛，比如唇周、下颌、前胸中线、大腿内侧、乳晕周围等都出现了体毛可能就是内分泌出现了问题。
其实有的时候体毛过多也可能是疾病的表现，比如多囊卵巢综合征、卵巢肿瘤、松果体肿瘤、卵泡膜增生症等都会造成体内雄性激素分泌异常导致女性体毛旺盛，肾上腺皮质功能亢进，比如库欣病，肾上腺瘤，先天性肾上腺皮质增生，下丘脑与腺垂体肿瘤，腺垂体嗜酸性细胞腺瘤，嗜碱性细胞增生与腺瘤等也都可能会导致女人体毛过多。
女性体毛多怎么办
女性体毛过多一定要引起重视，最好是到医院做一下检查，确定到底自己的身体哪里出现了问题，如果是疾病导致的体毛过多就需要积极治疗疾病。
体毛过多女人性欲强吗
体毛多往往是内分泌失调，造成身体内的雄性激素分泌过多导致的一种男性化现象，与女人的性欲没有直接的关系哦。
体毛多的女人性欲强吗？通过上面的讲述可以知道体毛多的女人性欲不见得会强，女性的体毛与女性的性能力没有直接的联系。
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