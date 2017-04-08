睡前做两件事胜过吃补药

核心提示：每天睡前搓脚，可起到促进气血运行、舒筋活络、平衡阴阳的作用。梳头养生已是老话，女性朋友如能坚持在睡前每天梳头，则可事半功倍。

每天睡前搓脚，可起到促进气血运行、舒筋活络、平衡阴阳的作用。

先用40℃温水泡脚20分钟，然后左手握住左脚背前部，用右手沿脚心上下搓100 次，达到脚心发热；再用右手握右脚，用左手沿脚心上下搓100次，搓的力度大小要以自己舒适为宜。搓脚的同时要活动脚指，大拇指是肝、脾两经的通路，多活动大拇指可舒肝健胃、增进食欲。搓脚后由于毛细血管处于扩张状态，体温稍有升高，别用冷水洗脚。

梳头养生已是老话，女性朋友如能坚持在睡前每天梳头，则可事半功倍。

古医学家探明头部穴位较多，通过梳理，可起到按摩、刺激作用，能平肝、开窍守神、止痛明目等。尤其对于女性，坚持梳头可以畅通经气，疏通头部血流，滋养头发、防止脱发。梳头时一定要全头梳，不论头中间还是两侧都应从额头的发际一直梳到颈后的发根处，每个部位起码梳50次以上方有功效，上限以自己感觉舒服为准，用牛角梳、玉梳、木梳最好。