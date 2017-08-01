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秋季做足疗养生 但是这些人群不能做足疗！

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2017-08-1239健康网
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核心提示：足疗是属于中医文化的，足疗是源远流长的一种文化传承，早在我国的远古时代，人们就开始有在秋天做足疗的是习惯，做足疗能够润肺通便的功效。但是足疗并不是适合所有人。

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　　足疗是属于中医文化的，足疗是源远流长的一种文化传承，早在我国的远古时代，人们就开始有在秋天做足疗的是习惯，做足疗能够润肺通便的功效。但是足疗并不是适合所有人。

　　足疗都有哪些好处跟功效呢？

　　“人之有脚，犹似树之有根，树枯根先竭，人老脚先衰”，脚被称为人体的第二心脏，做足疗可以达到保健作用。有民谚是这么说的“春天洗脚，升阳固脱；夏天洗脚，暑温可祛；秋天洗脚，肺润肠濡；冬天洗脚，丹田温灼。”

　　但是，足疗虽然有保健作用，却并不是每个人都适合做的，下面这五类人最好不要做：

　　1. 足部有外伤、水泡、疥疮、发炎、化脓、溃疡、水肿以及较重的静脉曲张的患者。

　　2. 肾衰竭、心力衰竭心肌梗死、肝坏死等各种危重病人，由于病情很不稳定，对足部反射区的刺激可能会引起强烈反应，使病情复杂化。

　　3. 患有各种严重出血病的人，如咯血、吐血、便血、脑出血、胃出血、子宫初学以及其他内脏出血等，在进行足部按摩时，可能会导致局部组织内出血。

　　4. 正处于大怒、大悲、大喜或精神紧张的人。

　　5. 妊娠以及月经期的妇女。因为中药浴足可能会刺激到妇女的性腺反射区，从而影响妇女及胎儿的健康

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