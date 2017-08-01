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变色筷子赶紧扔 不换容易致癌！

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2017-08-1939健康网
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核心提示：专家指出，多数家庭洗筷子的方式很“豪迈”：抓着一把筷子用洗洁精猛搓几下，然后用清水冲洗，事实上这样很容易使筷子尤其是没有保护层的“裸筷”变粗糙，产生许多细小的凹槽、裂纹，使致病微生物残留。

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　　专家指出，多数家庭洗筷子的方式很“豪迈”：抓着一把筷子用洗洁精猛搓几下，然后用清水冲洗，事实上这样很容易使筷子尤其是没有保护层的“裸筷”变粗糙，产生许多细小的凹槽、裂纹，使致病微生物残留。

　　使用筷子要注意哪些注意事项呢？

　　筷子寿命3-6月，变色的筷子要赶紧换

　　调查发现，普通筷子在使用到3-6个月内时间时，本身的颜色会随着时间和使用的频率发生变深或变浅。此外，由于使用的频率导致筷子表面的可食用漆遭受磨损。只要筷子与购买时相比发生变化，特别是颜色，就需要立即更换。

　　筷子颜色发生变化，表示材质本身性质一定发生变化。而造成颜色变化的因素通常就是使用过程中食物、洗涤剂及空气、出餐柜内残留物附着而导致。细菌的长期堆积也是发生颜色变化的主要因素。

　　闻一闻看一看，辨别筷子过期没

　　大家在使用筷子时，每天都要观察下，筷子表面是否附着斑点，特别是霉斑。竹制品与木制品两种产品是霉斑最喜欢的生存环境，且只要环境不干燥、物质本身湿度含量达到一定程度，仅需一天时间即可生成。

　　专家建议：一旦发现筷子上面有霉斑，必须第一时间不再使用。

　　提醒：如果筷子上出现非竹子或木头本色的斑点，表示该筷子很可能已经发霉变质，不可继续使用;筷子显得潮湿或出现弯曲、变形，则表示已受潮或搁置时间太长，很可能已经过了保质期；闻一闻，如果有明显的酸味，都是受污染或过期的标志，不可继续使用。

　　筷子晾干再储藏，避免发霉

　　据了解，目前普通百姓家中使用筷子均以竹子和木质为主，极少数是金属等材料。但这两材料的使用相对特别，大家却通常习惯将筷子清洗干净后，便放置在筷子筒或橱柜内。

　　筷子在没有被完全晾晒后，湿度很大导致其容易发霉，从而对身体健康带来影响。在使用筷子的时候，必须保证筷子是干燥的放置或储藏，尽可能不提供霉菌滋生环境。

　　专家建议：每周将筷子放入沸水中煮半小时后，放置在空气中晾晒干燥再使用，这样可以达到消毒的作用，且能有效、便捷地清除筷子内的霉菌。

　　新买筷子，彻底清洗

　　专家提醒，筷子在生产和运输过程中易沾染病毒和细菌以及某些化学物质。新买的筷子可以先用自来水清洗干净，第二次再用洗洁精来洗，最后放到锅里，沸水煮半小时就可以了。

　　平时清洗筷子要彻底，先把筷子表面冲净，再用洗洁精仔细搓洗筷子，然后放入消毒碗柜中消毒、烘干，也可冲洗并沥干水后，再放进筷子盒。

　　洗筷子，不要猛搓

　　专家指出，多数家庭洗筷子的方式很“豪迈”：抓着一把筷子用洗洁精猛搓几下，然后用清水冲洗，事实上这样很容易使筷子尤其是没有保护层的“裸筷”变粗糙，产生许多细小的凹槽、裂纹，使致病微生物残留。

　　筷子盒应该选择镂空、底部不会积水的，并做到经常清洗、消毒。切勿选择强酸强碱洗涤剂，以免残留的化学物对人体造成伤害。

　　“彩色”筷子有隐患

　　现在有一些色彩斑斓的筷子出现在消费者的视线里，专家建议消费者选择刷过一层清油(生漆)、表面看起来有一层光亮的筷子，因为生漆是有国家标准的。而“彩漆筷子”却存在一定的安全隐患。

　　因为，与生漆不同，色彩艳丽的“彩漆筷子”所涂的涂料是没有国家标准来规范的，如果使用不当，彩漆脱落，或者在高温下分解，诸如重金属铅以及有机溶剂苯等致癌物质就可能进入消费者口中，会严重危害人的健康。


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