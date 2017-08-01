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这些睡眠常识你都知道吗？

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2017-08-1939健康网
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核心提示：每天必须睡8个小时，很多人都认为每天一定要睡够8个小时，这样才是正常的健康睡觉习惯。那平常在网上看的那些关于睡眠的言论都是有科学根据的吗？下面一起来看看吧！

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　　每天必须睡8个小时，很多人都认为每天一定要睡够8个小时，这样才是正常的健康睡觉习惯。那平常在网上看的那些关于睡眠的言论都是有科学根据的吗？下面一起来看看吧！

　　每天要睡8小时？专家：因人而异

　　迄今为止，最经常听到的关于睡眠的说法就是“每天睡够8小时才能有益健康”，根据日本国立精神·神经医疗研究中心三岛和夫部长介绍，其实这种说法并没有足够的科研证据来支撑。根据美国的相关实验表明，当人们的睡眠时间比平时短时，工作中犯的错误就会增加，如果持续两周每天只睡4小时，工作效率就会极端低下。

　　专家普遍认为，“适当的睡眠时间长度因人而异，受人体质及年龄差等因素的影响，不会一概而论必须睡8小时”。成年人普遍睡眠时间在6-8小时，同时随着年龄的增长而减少。

　　那么一个人该如何判断自己睡多久才是合适的？三岛部长建议指出：“主要看周末的时候睡多久来判断。”通常，如果一个人工作日睡眠不足，周末的睡眠时间会相应延长，如果周末睡眠时长和平时差不多，那这个睡眠时间不会导致人睡眠不足，也就是一个人的合适睡眠时长。

　　但利用睡眠不足的效应来进行判断也是有一定限度的。北里大学田中克俊教授认为，当睡眠非必要时人就很难进入深度睡眠。平时睡眠不足，周末睡得久就能有一定的改善效果，但如果一直拉着窗帘埋头狂睡，不晒晒太阳体内的生物钟很容易紊乱。因此田中教授提醒大家：“周末就算想补补眠，也最好不要起太晚，早上9点左右起来晒晒太阳是最好的。”

　　关于睡眠，你还有这些误区

　　一、中午睡觉就能补够不足的睡眠？

　　对于一部分因为工作和学习的压力而不得不削减睡眠时间的人来说，就算中午或者下午抽出时间来睡个午觉，如果每天晚上的睡眠时长只有4个小时，实际午觉也起不到多大的作用。三岛部长称，“目前没有削弱睡眠时间人脑也能良好工作的根据”。对于一部分人来说，偶尔一次熬夜后，中午短暂补眠的确可以恢复一定精力，防止工作效率低下。但如果长期睡眠不足，不但白天精力不佳感到困倦，还容易患高血压糖尿病抑郁症等疾病。

　　二、多睡觉就有利于皮肤美容

　　有说法称“睡觉就是睡美容觉，只有睡好了，肌肤才漂亮”，有说法认为，如果晚上10点到凌晨2点不睡，身体中的生长激素就会难以分泌，造成各种肌肤问题。尽管生长激素一般会在人睡觉2-3小时、进入深度睡眠后分泌，但日本大学主任教授内山真指出：“没有证据证明生长激素的分泌与时间带有联系。”因此，将生长激素与肌肤问题放在一起说缺乏科学证据。

　　三、孩子睡得多就能长得高？

　　除此之外，还有说法称“睡得多的孩子长得快”，内山主任认为：“这实际上是一种倡导让孩子充分睡眠的说法，并不是说孩子睡得多，生长激素就多就长得高。睡眠与孩子的身高之间没有必然联系。”

　　四、睡眠时间要是90分钟的倍数？

　　睡眠分为“深度睡眠”与“浅度睡眠”，据说这两种睡眠状态是交替进行的，交替时间约为90分钟。因此有说法称，睡眠时间是90分钟的倍数最有利于人体健康。但内山主任指出，这种说法也没有科学证据。内山主任认为，睡眠的周期一般在100分钟，但即使是同一个人，每一天睡眠的周期都会有微妙的波动差别，到了睡够的时间人自然会进入浅度睡眠并醒来。就算严格按照90分钟的倍数来睡，如果睡眠的绝对量不足，也不会对人体健康有任何好处，反而人在白天的注意力也会降低。

　　关于睡眠如今有许多的说法充斥网络，尽管有一些说法看起来非常科学，但实际上并没有特别充分的研究证据。看穿这些充满误导的说法，让自己睡个好觉吧！


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