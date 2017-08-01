怎样轻松去暑湿 小编有妙招！

核心提示：广东一带湿气重跟气候有关，所以夏季暑湿成为了我大广东的典型面貌。那在日常养生中要怎样去暑湿呢？下面跟着小编一起来看看有效去暑湿的方法吧！
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广东一带湿气重跟气候有关，所以夏季暑湿成为了我大广东的典型面貌。那在日常养生中要怎样去暑湿呢？下面跟着小编一起来看看有效去暑湿的方法吧！
少盐能助肾排水
许多文章都提出夏季要多喝淡盐水，这种做法主要针对从事剧烈运动的人，对于长期在空调底下工作的上班族并不合适。因为摄入体内的盐主要通过肾脏排出，当摄入的食盐太多或肾脏有病变的时候，就不能及时将摄入体内过多的钠排出。血液中钠离子浓度升高时较多的水进入血管，极易造成水钠潴留，导致水肿。
如果不是出汗太多，夏季仍然要坚持低盐饮食(世界卫生组织建议，每人每日的盐摄入量不应超过6克)，特别是对于肾脏有疾患的人来说尤其如此。
运动排汗平衡荷尔蒙祛湿
每天坚持适量的运动，对身体是非常有益的。运动可以纾解压力、活络身体器官运作，加速湿气排出体外。
现代人脑力运动多而体力消耗少，加上长期待在密闭空调内，很少流汗，身体调控湿度的能力变差。试试看跑步、健走、游泳、瑜珈、太极等任何的运动，有助活化气血循环，增加水分代谢。
藿香泡脚祛湿效果好
在大众印象中，冬天泡脚有益身心，然而夏天用温水泡脚也有中药的养生功效，对脾胃功能不好的人来说更是如此。因为脾胃功能不好，容易被湿邪侵犯，用藿香煎汁泡脚，是夏季祛除湿气、消解暑热的好方法。
具体方法是：取藿香30～50克，加水2000毫升用大火煎煮至沸后改用小火煮至1000毫升左右，滤出汁液，药渣再加水2000毫升煮至1000毫升，混合2次所煎汁液，倒入盆中，待水温40℃左右时浸泡双脚，时间以15～20分钟为宜。
按摩排水胜桑拿
桑拿是懒人的排水招数，但洗桑拿过程中往往出汗过多，并不利于心脏健康，这种被动的出汗方式也不适合炎热的夏季，尽管这样可以加快血液循环，排除体内的湿气。洗温水澡，并稍稍按摩是更为健康的选择。
通过温水澡让身体少量出汗，配合简单的按摩手法，或是在运动后，待汗液风干再温水洗澡，都能起到一定的排水作用。
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