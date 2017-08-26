蓝光不仅仅影响的是睡眠

核心提示：从大部分屏幕——电脑，智能手机和平板电脑发出的都是蓝光，这会影响我们的睡眠质量，应该使用滤光器来过滤掉蓝光。

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一项最新来自海法大学和Assuta Sleep Clinic的研究认为屏幕中发出的短波长蓝光会影响我们的睡眠质量，这项研究同时还发现从屏幕中释放出的红光并不影响我们的睡眠质量。这项研究发表在《Chronobiology International》杂志上。“从大部分屏幕——电脑，智能手机和平板电脑发出的都是蓝光，这会影响我们的睡眠质量，应该使用滤光器来过滤掉蓝光。”海法大学的Abraham Haim教授说。

以前有研究已经证明在睡觉之前看屏幕会损害我们的睡眠质量，波长450nm至500nm的蓝光会抑制褪黑素的产生。褪黑素是一种在晚上分泌，与正常的生理周期和睡眠有关的激素。

而此项研究旨在研究睡觉之前接受蓝光和红光对睡觉的影响有什么差异，以及到底是光的波长还是强度对睡觉的影响更大。

这项研究的受试者是19个年龄从20至29岁对此项研究目的完全不知道的正常人。在第一个受试环节，受试者需要带上一个活动变化记录仪，活动变化记录仪可以监测受试者的睡眠和清醒时间，同时他们还需要完成一份睡眠日记和关于他们的睡眠习惯以及睡眠质量的调查问卷。在第二个受试环节，受试者在Assuta's 睡眠实验室从晚上九点到十一点面对电脑屏幕，这段时间正是松果体开始产生和分泌褪黑素的时候。受试者接受4种不同的光：高强度的蓝光、低强度的蓝光、高强度的红光和低强度的红光，在接受光之后，受试者与测大脑波长的装置相连，就能监测受试者在晚上睡觉的状态，包括受试者自己都注意不到的清醒状态。在早上，受试者需要完成各种各样关于他们的感受的问卷。

一般来讲，接受蓝光会减少大约16分钟睡眠时间，而且，暴露蓝光后会减少褪黑素的产生。在接受红光之后，褪黑素的水平与正常人情况差不多。褪黑素的产生可以反映生物钟和身体状况。比如，接受蓝光后人体温度下调机制受到影响，“很自然地，当人睡觉的时候，身体温度开始下降，到大约凌晨四点的时候达到了最低点。当我们醒了过后，体温会上调恢复到正常体温。”Haim说。“当接受红光后，身体的温度保持自然的节奏；而接受蓝光后，身体会整晚一直保持平时的温度，这非常明显地扰乱了我们的生物钟。”

这项研究最值得注意的是，接受蓝光过后，人的睡眠连续性受到了干扰。而接受了不同强度的红光的受试者均会醒来4.5次（毫无意识的），受到强度较低的蓝光的受试者会醒来6.7次，受到强度较高的受试者会醒来7.6次。相应地，那些接受了蓝光的受试者毫无疑问会在问卷中回答到感到疲倦、情绪糟糕。

“屏幕不是影响睡眠的罪魁祸首，而是屏幕发出的蓝光才是影响睡眠的罪魁祸首。幸运的是，我们可以应用滤光器过滤屏幕发出的蓝光，或者替换成弱红光，让褪黑素正常地分泌。”Haim教授总结到。