头发经常出油只是天气热？可能是身体出了这些问题

核心提示：对于头发出油的问题，很多人都认为这是皮肤油脂分泌过多，沿着干的毛发毛孔排出，使头发变得油腻，头发从外面看起来坍塌扁平。实际上，除了油脂分泌的原因，身体出现这些问题也会导致头发出油的。
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刚洗的头发怎么又出油了？我们常常会听到这样的抱怨。头发出油已经成为很多人的困扰，它不但会使头发黏在头皮上，使人感到不适，还会影响美观。对于头发出油的问题，很多人都认为这是皮肤油脂分泌过多，沿着干的毛发毛孔排出，使头发变得油腻，头发从外面看起来坍塌扁平。实际上，除了油脂分泌的原因，身体出现这些问题也会导致头发出油的。
身体5大问题可致头发出油
1 先天因素
天生的皮脂腺分泌旺盛，就会造成头发出油，就是所谓的油性皮肤。
2 雄性秃
雄性秃的患者，因为体内的雄性激素在头皮处被转换成较多的二氢睪固酮，除了造成毛囊萎缩而掉发之外，也会使头皮油腻。
3 头皮发炎
头皮发炎会导致皮脂腺分泌过多的油脂，从而导致头发出油。头皮主要是由于饮食不当、清洁不佳、作息不正常、经常熬夜、压力大、不当洗染烫发等引起的。
4 女性生理期前
在生理期的时候，女性的黄体激素升高，会导致皮脂腺分泌旺盛，头皮出油。
5 荷尔蒙失调
多囊性卵巢的患者的皮肤会产生大量的油脂，造成头发油腻。
3个方法改善头发出油问题
1 注意清洁
经常洗头可以去掉头发中的大量油脂，可以选择每天都洗头。正确洗发的水温不宜过高，导致头皮发炎受伤，更易出油。也切勿用指甲用力抓洗，同样会造成头皮伤害，应用指腹轻压按摩。发水应以弱碱性、透明状的最好。用吹风机吹头发时，不应该用热风直接对着头皮吹干，应以冷风为佳。
2 注意调理
饮食以清淡为主，少吃辛辣、刺激油腻的食物，可以适当多吃一些含有维生素B 的食物，可以补充头皮的水分，调节头皮水油平衡。不熬夜、减少面对电脑和手机的时间。
3 药物治疗
很多脂溢性脱发都是因为头发出油多，没有及时去控制和改善，慢慢头发变细软、稀疏，然后掉落，从而发量越来越少。治疗皮脂分泌过剩、脂溢性皮炎的药物有很多，比如外用维肤膏、口服维生素B6、开瑞坦等。
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