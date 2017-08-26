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4个方法缓解运动后肌肉酸痛

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2017-08-26华龙网健康频道
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核心提示：人在剧烈运动后肌肉会十分酸痛，那么，运动要注意哪些事项？运动后肌肉酸痛如何缓解？

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　　“生命在于运动”，可有些人在进行剧烈运动之后，肌肉会感到十分酸痛，那么运动需注意些什么？又该如何快速使这种酸痛感消失掉呢？不妨试试以下4招。

　　◆4招快速缓解肌肉酸痛

　　1、用冰敷一敷

　　运动后可以通过冷敷或者冰敷来进行按摩。通过降低肌肉温度，避免炎症的发生，同时可以减轻肌肉酸痛的程度。

　　2、来一个温水浴

　　温水浴促进血液循环，起到消除疲劳、缓解肌肉酸痛的作用。

　　3、运动后按摩拉伸

　　运动后适当按摩，可以促进身体血液的循环，加速营养物质的输送与体内废物的排出，这有利于肌肉的放松与自我修复。

　　4、摄入充足的营养物质

　　运动后会消耗大量的能量，及时摄入充分的营养物质很有必要，可多吃一些含蛋白质和碳水化合物较多的食物，也可喝一些西瓜汁，这样有助于缓解运动后肌肉酸痛。

　　◆运动需注意什么？

　　1、不宜在强烈阳光下运动

　　阳光中强烈的紫外线会透过人体的毛发、皮肤而辐射到脑膜和脑细胞中去，可能会导致中暑的症状，或者是出现皮肤发红等晒伤现象。

　　2、运动后不宜大量喝冷饮

　　冷饮由于温度较低，对于已经处于暂时贫血状态和胃酸浓度不足的胃刺激过于强烈，轻者会使食欲减退，重者甚至会导致急性胃炎

　　3、运动后不宜过量吃甜食

　　有的人在剧烈运动后觉得吃些甜食很舒服，其实运动后过多吃甜食会使体内的维生素B1大量消耗，人就会感到倦怠、食欲不振等，影响体力的恢复。

　　4、运动后不宜立即冲凉

　　运动后立即洗凉水澡，皮肤受到冷水的刺激，会使毛细血管骤然收缩，不利于体热的散发，甚至还容易让人生病，所以运动后最好不要立即冲凉。

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