核心提示：生活作息不正常、缺乏运动、下半身肥胖的人，常听信许多网络谣言，一下吃减肥药瘦身，一下喝豆浆减肥。

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生活作息不正常、缺乏运动、下半身肥胖的人，常听信许多网络谣言，一下吃减肥药瘦身，一下喝豆浆减肥。

喝豆浆竟能预防乳腺癌？小心过量

前段时间网上流传“豆浆减肥法”恐导致乳腺癌，因此减肥的女性朋友们都不敢再喝豆浆，甚至彻底与豆类食物断绝关系。这种说法到底正不正确？下面一起来了解。

豆浆可预防乳腺癌形成

豆浆中所含的大豆异黄酮是植物雌激素，植物雌激素也在食物中的分布广泛，不同分子的类型有4种：如扁豆和谷物中的木酚素类、黄豆芽中的香豆素类、大豆中的异黄酮类、花生中的真菌雌激素类。

一提到雌激素，许多人就有所顾虑，认为过量的雌激素会引起乳腺癌、子宫内膜癌等疾病。而事实上，植物雌激素和人的雌激素是不一样的。加州大学教授研究文献中提到，豆浆对人体是有帮助的，餐前喝无糖豆浆还可帮助减肥、强身健体、防止糖尿病、高血压、冠心病、支气管炎等。豆浆是植物性雌性荷尔蒙，可预防乳腺癌形成。

痛风患者、肠胃不好者少喝豆浆

豆浆中含有丰富的蛋白质，并且有利于身体吸收，所以日常应该多喝豆浆。但并不是所有人都适合喝豆浆，痛风患者、婴儿以及肠胃不好的患者等等，最好还是少碰豆浆。另外，糖尿病病友适合摄取无糖豆浆。

根据《英国癌症杂志》的资料显示，大豆里的大豆异黄酮不会增加乳腺癌的风险，反而会降低乳腺癌的发生率。喝豆浆可以预防癌症发生的机率，但千万不可以过量，摄取过量豆浆恐会刺激乳房细胞的恶化，另外，预防乳腺癌应该要调整生活作息、不熬夜、保持心情愉快，才可降低癌症的发生率。



