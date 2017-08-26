治痔疮偏方 七个偏方防治痔疮

核心提示：治痔疮偏方有哪些？任何年龄都可发病，但随着年龄增长，发病率逐渐增高。

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治痔疮偏方有哪些？任何年龄都可发病，但随着年龄增长，发病率逐渐增高。

治痔疮偏方

1、将花椒和食盐一起用开水冲开，然后熏洗长有痔疮的部位，每天进行一次，然后每次大约十分钟左右的时间。如果痔疮比较的严重，那么可以每天早晚各一次，这样能够有效的缓解疼痛以及消肿的效果。

2、将香蕉还有各种蔬菜以及粳米一起准备好，香蕉去除外皮之后捣碎成为泥状，然后绿色蔬菜切成细丝。粳米放入锅中，加入适量的清水煮粥，在煮熟的时候放入准备好的香蕉泥和蔬菜丝。大火烧开之后加入适量的食盐就可以起锅了，每天早上的时候服用效果好。

3、将新鲜的土豆洗干净之后切成薄片，然后放在一起，每天晚上睡觉之前贴在痔疮上面，然后盖上薄纱布之后用胶带固定住，第二天早上的时候取下来，持续几天就能够看到痔疮得到有效的缓解。

4、准备适量的金针菜，洗干净之后放入锅中，加入适量的红糖，然后放入清水一起熬煮。然后去除渣滓之后，每天早晚空腹的时候服用，一定要连续服用。这样能够有效的治疗痔疮疼痛并且出血的症状，因为这道偏方具有清热、利尿以及养血的功效。

5、将猪大肠、糯米还有绿豆准备好，然后将猪大肠洗干净，绿豆还有糯米洗干净之后放入清水中浸泡半个小时，然后将糯米还有绿豆灌入猪大肠之中，并且加入适量的清水，最后用线将猪大肠的两边扎进。将猪大肠放入砂锅之中，然后大火蒸煮两个小时。连续服用一个星期，能够有效的达到补中益气、解毒、通便的效果，可以有效的预防痔疮的发生。

6、将新鲜的胡桃叶洗干净之后放入瓦罐之中，加入适量的清水，密封瓦罐。大火熬煮二十分钟，然后将瓦罐放入桶中，撕开密封口之后对准患处熏把那个小时，然后将瓦罐肿大药液放入盆中，冷却之后进行坐浴，大约持续按个小时，然后用药渣涂抹患处，每天早中晚各一次，连续使用五天，能够有效的治疗痔疮，是一种治疗痔疮最有效的偏方之一。

7、将黑木耳、红糖还有柿饼准备好，然后将这三种材料一起放入锅中，加入适量的清水一起煮汤。每天服用一剂药，连续服用六天的时间。这道治疗痔疮的偏方具有活血化瘀的功效，特别适合治疗那些痔疮初期、肛门瘙痒或者是有异物感、轻微出血等等症状，并且效果也是很好的。



