香蕉的保存方法 保鲜香蕉的小窍门有哪些？

核心提示：香蕉是很普通的一种水果，但是却不能放久，还不能放冰箱，那香蕉要怎样保存呢？有什么给香蕉保鲜的小窍门呢？下面跟着小编一起来看看吧！
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香蕉是很普通的一种水果，但是却不能放久，还不能放冰箱，那香蕉要怎样保存呢？有什么给香蕉保鲜的小窍门呢？下面跟着小编一起来看看吧！
香蕉的正确保存小方法
1、买回来的香蕉最好悬挂起来，减少受压面积，这样香蕉能够“美貌”更久些。
2、如果买回香蕉立即用清水冲洗几遍，可减轻催熟剂的腐蚀。在相同外界条件下，冲洗过的香蕉可延长存放时间5～7天不变质。
3、香蕉保存在8—23摄氏度之间最合适，高温容易过熟变色；而温度过低，易发生冻伤现象，注意绝不能把香蕉放进冰箱中冷藏，否则果肉会变成暗褐色，口感不佳。因此天热时放在凉爽通风的地方，天冷时用报纸等物品包好保存。
那香蕉的保鲜小窍门呢？
1、赤霉素保鲜法：香蕉采收前20～30天，用50×10E-5的赤霉素溶液喷洒1遍，收获后在包装时以 20%多菌灵溶液洗果。此法保鲜效果较好，且能控制香蕉炭疽病。
2、过氧化钙保鲜法：将粉状或粒状的过氧化钙和香蕉装在容器内，能使香蕉存放60天仍保持青硬，对于运销北方十分有利。
3、干买回来的香蕉可以串拿去冲洗一遍。
4、然后用干净抹布把表皮擦干，不要留下水份状态。
5、当把香蕉表皮擦干之后就可以找上旧报纸，然后将香蕉包裹起来，要严实的包裹着，将其放到室内通风阴凉处，不要晒到太阳，这样的香蕉就可以延长保鲜期啦！
如何选购香蕉呢？
1、皮色鲜黄光亮，两端带青的为成熟适度果；果皮全青的为过生果；果皮变黑的为过熟果。
2、用两指轻轻捏果身，富有弹性的为成熟适度果；果肉硬结的为过生；易剥离的为过生果；剥皮粘带果肉的为过熟果。
3、入口柔软糯滑，甜香俱全的为成熟适度果；肉质硬实，缺少甜香的为过生果；涩味未脱的为夹生果，肉质软烂的为过熟果。
希望小编的这几个香蕉保存小窍门可以帮助到大家哈！
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