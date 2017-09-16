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肠胃炎有什么症状？这些症状需谨慎

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2017-09-16太平洋时尚网
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核心提示：肠胃炎有什么症状？肠胃炎是胃肠疾病最容易犯的疾病，而不同患者因为长期病程的影响，出现急性肠胃炎和慢性肠胃炎不同的伤害，针对病症的主要表现针对性的治疗，才能早日得到根治。那么肠胃炎的主要症状是什么？今天小编就给大家详细的介绍一下。

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　　肠胃炎有什么症状？肠胃炎是胃肠疾病最容易犯的疾病，而不同患者因为长期病程的影响，出现急性肠胃炎慢性肠胃炎不同的伤害，针对病症的主要表现针对性的治疗，才能早日得到根治。那么肠胃炎的主要症状是什么？今天小编就给大家详细的介绍一下。

　　肠胃炎有什么症状？这些症状需谨慎

　　主要症状

　　1、急性肠胃炎在夏、秋两季发病率较高，不管是男是女，只要是饮食遭受到肠道病菌感染，就病发出现。而一般潜伏期为12～36小时，以恶心、呕吐腹泻急性肠炎的主要症状。

　　2、肠胃炎患者的腹泻程度轻重不一，轻者每日排便3～4次，或腹泻便秘交替出现;重者可每1～2小时一次，甚至出现大便失禁，严重的影响患者的生活和工作。

　　3、胃肠炎治疗不及时或者病情严重恶化，直肠严重受累时，可出现里急后重感。粪质多呈糊状，混有大量黏液，常带脓血。

　　4、区分胃肠炎病症对治疗很关键，而部分患者便鲜血，其病变限于直肠，称出血性直肠炎，血液或大便分开排出，或附着于正常或燥粪表面，常被误认为是痔出血。

　　不同患者病因表现不同，所针对性的治疗也是不一样的，而面对疾病的严重影响，及时防治病源遏制病情的发展，避免疾病的更加严重的危害。

　　希望患者能针对自己病情对症下药，不可乱用药，避免听信广告宣传，以免造成并发症的影响。

　　近年来人们生活条件得到改善，生活质量却越来越差，吃的多是垃圾食品、地沟油。年轻人患胃癌的发病率也明显上涨，人们开始关注肠胃健康的问题，了解胃肠炎有哪些症状很有必要，可以及早发现病症。

　　严重呕吐和腹泻，常连带有腹部痛性痉挛及绞痛、发烧、出汗。

　　在感染后的1-5天，可能会出现的部分或全部症状包括：腹泻、呕吐、丧失食欲、腹痛、精神不振、发烧。因为腹泻和呕吐所引发的脱水现象，是胃肠炎的一种严重并发症，年幼的婴儿非常可能发生脱水现象。

　　本病最常见的症状是胃部疼痛和饱胀感，尤其在饭后症状加重，而空腹时比较舒适。每次进食量虽不多，却觉得过饱而不适，常伴有嗳气、反酸、烧心、恶心呕吐、食欲不振、消化不良等现象。

　　由于进食少、消化不良，可产生营养不良、消瘦，贫血和虚弱。一些病人还伴有神经系统症状如精神紧张、心情烦躁、失眠、心悸、健忘等，这些现象反过来又可加重症状，形成恶性循环。

　　吃东西不当心或受了凉后发生腹痛、腹泻，可伴有呕吐、畏寒发热，可能是急性肠胃炎、急性痢疾。

　　饭后立即腹泻，吃一顿泻一次、稍有受凉或吃东西不当心就发作，时而腹泻时而便秘，腹泻为水样，便秘时粘液较多，有时腹胀有便意而上厕所又无大便，数年并未见消瘦，则慢性过敏性肠炎可能性大。

　　肠炎初期，是肠道急性充血、水肿、发炎和渗出的阶段，此时肠蠕动活跃或处于痉挛状态，其消化吸收功能都比较弱，所以，在起病后8～12小时内。

　　患者可吃流质食物，如大米粥、藕粉、鸡蛋面糊、细挂面、烩薄面片等。如腹泻严重或出汗较多，还应适当给病人多喝一些汤水，如米汁、菜汤、果汁、淡盐开水等，以补充体内水、维生素和电解质的不足。

　　肠炎好转期，可给患者吃些容易消化及营养丰富的流质或半流质食物，如大米粥、细面条、蒸蛋羹、咸饼干等。宜采用少食多餐的方法，每日进食4～5次。需要注意的是，此时不宜喝牛奶和吃大量的糖，因这些食物进入肠道后容易发酵产生大量气体，引起腹胀腹痛，增加患者痛苦。

　　另外，牛奶中含有较多的脂肪，脂肪有润滑肠道、增强肠蠕动的作用，可加重肠道负担，对病情不利。


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