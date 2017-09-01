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哪些水果糖友们吃了不升糖？

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2017-09-2339健康网
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核心提示：很多糖尿病患者平日里都是很少吃水果的，怕糖分太高，我们也都知道确实是大多数水果都是以酸甜为主的，所以糖尿病患者就很为难了。那有什么水果是比较适合糖尿病患者吃的呢？

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　　很多糖尿病患者平日里都是很少吃水果的，怕糖分太高，我们也都知道确实是大多数水果都是以酸甜为主的，所以糖尿病患者就很为难了。那有什么水果是比较适合糖尿病患者吃的呢？

　　枇杷

　　枇杷富含人体所需的各种营养元素，是营养的保健水果。枇杷富含纤维素、果胶、胡萝卜素、苹果酸、柠檬酸、钾、磷、铁、钙及维生素A、B、C。丰富的维生 素B、胡萝卜素，具有保护视力、保持皮肤健康润泽、促进儿童的身体发育的功用。另外，枇杷中还含有B17，这是一种防癌的营养素。

　　而且，枇杷不仅果实好吃又养生，就连它的梗也是非常好的一种中药，枇杷叶还可清热、治胃病

　　草莓

　　草莓是十分好吃且很有营养的水果，被誉为“果中皇后”。常吃草莓，可以预防心脏病和糖尿病，可以降低饭后血糖水平和低密度脂蛋白(LDL，坏胆固醇)水平，进而降低糖尿病和心脏病风险。

　　研究发现，草莓提取物可以有效刺激防病蛋白质，揭示了草莓预防糖尿病和心脏病的科学机理。吃草莓可增强人体免疫能力，保持人体细胞、器官及血管健康，降低罹患心脏病等心血管疾病及糖尿病危险。

　　樱桃

　　樱桃最适合糖友——糖含量9.9克/100克，血糖指数22

　　樱桃含有一种促进胰岛素分泌的化学物质——花青素，天然存在于樱桃内，使其呈现鲜艳的红色。食用含有这种化学物质的水果可以减少心脏病发病。

　　火龙果

　　火龙果具有高纤维、低糖分、低热量的特性，对糖尿病、高血压、高胆固醇、高尿酸等现代常见病症有很好的疗效。

　　火龙果含有一般植物少有的植物性白蛋白及花青素，白蛋白对重金属中毒具有解毒的功效，并且能够保护胃壁。花青素有抗氧化、抗衰老的作用，还能提高对脑细胞变性的预防，抑制痴呆症，很适合老年人食用。

　　苹果

　　苹果所含的果胶，能预防胆固醇增高，养活血糖含量。苹果中的膳食纤维，可调节机体血糖水果，预防血糖骤升骤降，所以适量食用苹果，对防治糖尿病有一定的作用。

　　而且，苹果中含有大量维生素、苹果酸，能促使积存于人体内的脂肪分解，经常食用苹果可以预防肥胖。


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