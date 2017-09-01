怎样给身体排毒呢？喝什么能排毒呢？

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核心提示：在中医上相信大家都是有听过排毒的，中医上的排毒就是打通人体的管道直接排除毒素。那在我们人体正常运转的时候是完成可以靠自身进行排毒的，也就是说毒素基本上是能自己排出体外的。