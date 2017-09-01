怎样给身体排毒呢？喝什么能排毒呢？

核心提示：在中医上相信大家都是有听过排毒的，中医上的排毒就是打通人体的管道直接排除毒素。那在我们人体正常运转的时候是完成可以靠自身进行排毒的，也就是说毒素基本上是能自己排出体外的。
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在中医上相信大家都是有听过排毒的，中医上的排毒就是打通人体的管道直接排除毒素。那在我们人体正常运转的时候是完成可以靠自身进行排毒的，也就是说毒素基本上是能自己排出体外的。
怎样给身体排毒呢？1、参芪茶
适用：调整体质补元气、促进排毒，但身体实热、易脸红口干者不可饮用。
作法：将材料稍用开水冲洗，以500ml热开水冲泡，闷10分钟即可饮用。
怎样给身体排毒呢？2、柠檬麦苗汁
材料：
柠檬1/4 颗、麦苗50g、蜂蜜1/4 杯（60ml）、水400c.c（水温不可超过40 度）。
作法：
1.先将柠檬洗净，柠檬清洗的技巧如下所示。然后将洗好的柠檬切成1/4 后，挤
出柠檬汁放入杯中，备用。
2.然后于果汁机中放入150g 麦苗，并加入400c.c 的水后再加入两个冰块一起
打成汁后备用。（注： 因为高速转动高温会破坏叶绿素，所以加入冰块，能减
少叶绿素的流失。）
3.将1/4 杯蜂蜜，加入方才打好的麦苗汁中，再倒入挤好的柠檬汁，于果汁机中
打5 秒即可完成。
怎样给身体排毒呢？3、青叶清热茶
适用：体内清热解毒，保持良好体内环保。
材料：板蓝根、大青叶各20克，菊花、金银花各12克，冰糖适量。
作法：将材料稍用开水冲洗，用1200ml热开水冲泡，放置10分钟后去渣加糖饮用。
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