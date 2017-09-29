健康锦囊 这些年你都刷对牙齿了吗？

核心提示：近日，国家卫生计生委公布第四次全国口腔健康流行病学调查结果。调查抽取了全国31个省（自治区、直辖市）共17．2万人。结果显示，中国居民口腔健康素养水平逐渐提高。每天坚持刷2次牙的人数相比十年前有上涨，但依然人数有限。
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近日，国家卫生计生委公布第四次全国口腔健康流行病学调查结果。调查抽取了全国31个省(自治区、直辖市)共17.2万人。结果显示，中国居民口腔健康素养水平逐渐提高。每天坚持刷2次牙的人数相比十年前有上涨，但依然人数有限。
大家都知道牙齿很重要，但就是懒，除了做不到每天刷2次牙，有些人对于刷牙的幅度、力度、时间……其实都不清楚。所以结果就是牙菌斑、牙结石“无穷无尽”，导致蛀牙、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病，轻则刷牙出血，重则引发头痛、败血症等。
究竟该怎样刷牙？
1. 刷牙的力度
刷牙具体应该多大力度呢？看起来有点难以把握，因为不同的人在刷牙时所用的力度都是不同的。太轻不能去掉牙齿上面的牙垢，而刷牙用力过大，也会破坏牙齿上的保护膜，损伤牙齿。科学的刷牙用力程度大约在150克。高级一点的电动牙刷会有力量过大的报警提示。
2.刷牙的幅度
刷牙的幅度，大概很多人都没认真想过。正确的方式是一种小幅度的水平运动，在一到两颗牙的宽度为宜，从前到后、从后到前，一路刷过去。因为刷牙幅度太大的话，力度就不好控制，越是“不拘小节”的人，越是容易刷坏牙齿。
3. 刷牙的时间
刷牙的幅度力度都对了，时间不够也不行，刷牙至少要2分钟。你想想啊，每颗牙齿有3个面要刷，里里外外、上上下下，真的要刷干净，Chris觉得2分钟都未必够。实在做不到的话，或许可以考虑拿手表、手机设个倒计时，再不然，就买一支电动牙刷吧。
为什么用电动牙刷的人越来越多，除了省力、有趣，最主要的原因应该是“规范”，使用电动牙刷，力度、时间基本就不用担心了。例如附带计时器，帮助刷够2分钟时间。需要提醒的是，电动牙刷每三个月要更换一次新的刷头，并不是一支电动牙刷就搞定一切了。如果你觉得电动牙刷太贵，仍然坚持手动刷牙，也是可以的，选择牙刷的根本其实就是软毛OR硬毛，设计感那些都是其次。
4. 牙刷软毛好还是硬毛好？
推荐选软毛，因为硬毛牙刷虽然感觉上刷起来比较干净，但是越硬的毛，越容易伤害牙齿和牙龈。但也不必刻意挑选“超软”“极软”的牙刷。因为太软的牙刷毛确实清洁效果不好，这样就比较难达到去除牙缝里食物残渣及菌斑的目的了。
最后，总结一下正确的刷牙方法，每天刷牙两次，每个牙面都要刷，放在牙齿和牙龈交界的地方，左右轻轻震颤，力度不要太大，每次最少两分钟。
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