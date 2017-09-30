得了结肠炎怎么办？适当休息

核心提示：得了结肠炎怎么办？得了结肠炎怎么办？结肠炎又称非特异性溃疡性结肠炎，起病多缓慢，病情轻重不一。腹泻是其主要症状，排出脓血便、粘液血便或血便，常伴里急后重，有腹痛、便意、排便、缓解的特点。
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得了结肠炎怎么办？得了结肠炎怎么办？结肠炎又称非特异性溃疡性结肠炎，起病多缓慢，病情轻重不一。腹泻是其主要症状，排出脓血便、粘液血便或血便，常伴里急后重，有腹痛、便意、排便、缓解的特点。结肠炎腹痛一般多为隐痛或绞痛，常位于左下腹。
得了结肠炎怎么办？
处理方法
饮食有节
结肠炎预防按照其差别的健康水平选择差别的食物。宜食少渣、易克化、低脂、高卵白食物，如麦麸、芹菜、洋白菜、莱菔等高纤维素菜物也要搭配食用。尽量少食辛辣冰冻，生冷食物食品。
调节情绪
跟着社会节奏的迅速加快，越来越多的人承受工作糊口的压力，从而身板处于亚健康状态，为了躲避这一现象的发生，应该多造就一些糊口情趣，可以操练一些放松身体以及精神的技能，这对预防结肠炎有着良好的效用。
充足睡眠
当许多人处于睡乡中时，可以使许多人的结脑以及身板患上到休息、休整以及恢复。科学提高睡眠质量，是许多人没事了工作学习糊口的保障。
科学运动
结肠炎患者应适当进行运动，但运动不克不及超过限量，且在运动后不克不及立即喝水，运动最好以有氧的方式进交运动，提高人的身体抵抗力以及免疫力，从而预防结肠炎的发生。
适当休息
休息对疾病有很结好处，休息对结肠炎预防有良好的效用，充分的休息，可减少精力以及身体的力量负担。可避免疾病的发生。
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