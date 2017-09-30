核心提示：胃痛拉肚子是怎么回事？有的人经常在夏秋季节突然感觉胃疼，而且还伴随拉肚子的症状，这就要警惕是否患上了急性肠胃炎。急性肠胃炎是一种发生在胃肠黏膜的急性炎症，患者除了胃痛、腹泻，还可能会有恶心、呕吐、发热等全身症状。
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胃痛拉肚子是怎么回事？有的人经常在夏秋季节突然感觉胃疼，而且还伴随拉肚子的症状，这就要警惕是否患上了急性肠胃炎。急性肠胃炎是一种发生在胃肠黏膜的急性炎症，患者除了胃痛、腹泻，还可能会有恶心、呕吐、发热等全身症状。
胃痛拉肚子 警惕急性肠胃炎
急性肠胃炎的发病原因主要有两个，一是受到细菌和毒素的感染，常见的细菌有沙门氏菌和嗜盐菌(副溶血弧菌)，常见的毒素为金黄色葡萄球菌。患者因为吃了腐败变质的食物或者食用被污染的家禽、海产品，就会诱发急性肠胃炎。二是物理化学因素，患者因为天气炎热进食过量生冷食物，或者服用某些药物，如抗生素等，误食强碱和强酸物质也可能导致急性肠胃炎。
急性肠胃炎患者每天排便次数不超过十次，粪便呈黄色或黄绿色，有时会伴有粘液。严重的急性肠胃炎患者每天排便可多达数十次，大便呈水样并伴有粘液，患者会发生呕吐发热等症状，且精神萎靡或烦躁不安。
治疗急性肠胃炎，首先要尽量补水，可口服补液盐或口服葡萄糖补充体液和电解质，预防脱水。患者可以服用思密达进行止泻。或采用某些抗菌素进行治疗，常见的抗菌素有黄连素和庆大霉素，但是要在医生指导下服用，不可私自用药。
患了急性肠胃炎后，患者要多卧床休息。同时不要吃易产气的食物，如红薯、蔗糖等。最好实行清淡饮食，可从流质食物过渡到半流质食物，如症状严重时先进食米汤或面汤，症状缓解后可食用粥或面条。注意食物和餐具的消毒，防止再次感染的发生。要注意保暖，防止腹部受凉加重腹泻症状。若症状得不到缓解，应该尽快就医进行检查。
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