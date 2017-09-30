慢性胃炎症状和临床表现

核心提示：慢性胃炎症状有哪些？它是发病率最高的胃部疾病，迁延反复，难以治愈。
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慢性胃炎症状有哪些？它是发病率最高的胃部疾病，迁延反复，难以治愈。
慢性胃炎症状
1.中上腹不适，饱胀，食欲不振。
2.暖气，反酸，恶心。
3.不规则腹痛，无周期性。
老年人慢性胃炎的临床特点，症状与病程常不典型：
1.主诉较少，症状较轻，过是老年人感受性迟钝的表现。
2.平时无明显症状，以出血，癌变等合并症为初发表现。
3.萎缩性胃炎发生率高于年青人，胃酸低下，易癌变。
4.并发症与伴发病较多
(1)并发出血，不易止血，由于胃粘膜血管硬化，血溶量减少重要器官血液灌流不足。
(3)慢性胃炎常伴发：慢性支气管炎，肺气肿、高血压、冠心病、糖尿病。
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