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皮肤过敏怎么办？皮肤过敏试试吃这些水果吧！

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2017-10-0139健康网
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核心提示：很多时候皮肤过敏跟饮食是存在着很大关系的，那如果皮肤过敏是不是也可以通过饮食来调节呢？下面跟着小编来看看皮肤过敏吃什么水果具有最佳效果吧！

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　　很多时候皮肤过敏跟饮食是存在着很大关系的，那如果皮肤过敏是不是也可以通过饮食来调节呢？下面跟着小编来看看皮肤过敏吃什么水果具有最佳效果吧！

柚子

　　皮肤过敏吃什么水果？

　　苹果：色泽美艳，芳香脆甜，是大众普遍喜爱的水果。含奎宁酸、苹果酸、酒石酸、鞣酸、芳香醇、果胶等。中医认为，苹果性平，味甘酸，入肺、脾二经，有补心润肺，生津解毒，益气和胃醒酒平肝的神效。由于果糖和果酸较多，对牙齿有较强的腐蚀作用，吃后最好及时漱口刷牙。将一个苹果去皮切片或捣成泥取汁，敷于脸部，15分钟—20分钟后 取下。苹果有收敛、爽肤的作用，常用可使皮肤细滑、面斑减轻。适合中性皮肤。

　　杏桃：有镇定功效。杏桃的果核中能提炼出一种油，这种成分可以镇定神经，并可以促进肌肤的愈合能力。

　　橘子：味甘酸，性凉。含有苹果酸、柠檬酸、琥珀酸、胡萝卜素、葡萄糖等

　　柚子：含类胰岛素维生素尼克酸、糖类、钙、铁、磷、脂类等。味甘酸、性寒。可下气、消炎、化食醒酒，有独特的降血糖功效，还可以美容长发。

　　柠檬：堪称美容“多面手”。柠檬含维生素C及果酸，它的精油具有抗菌作用，可以软化及清洁皮肤，并可深层洁净皮肤及增加脸部弹性。

　　猕猴桃：猕猴桃是百搭的好水果，适用于各类肌肤。只要将猕猴桃榨汁涂抹于脸部十五分钟取下，就能让猕猴桃发挥保养肌肤、防止老化的作用。美容佳品不能遗漏哦。

　　荔枝：荔枝算是排毒养颜的理想之选。它能够促进身体毒素排出、细胞的合成，对于细嫩皮肤有不错的效果。

　　杏桃：杏桃用来美容主要是能够起到促进肌肤愈合的作用。

　　皮肤过敏可以吃什么蔬菜呢？

　　白菜：大白菜具有较高的营养价值，有“百菜不如白菜”的说法。秋冬季节空气特别干燥，寒风对人的皮肤伤害极大，而白菜中含有丰富的维生素，多吃白菜，可以起到很好的护肤和养颜效果。白菜中的纤维素不但能起到润肠、促进排毒的作用，还能促进人体对动物蛋白质的吸收。

　　油菜：油菜的营养成分含量及其食疗价值可称得上诸种蔬菜中的佼佼者，据专家测定，油菜中含多种营养素，其中所含的维生素C比大白菜高1倍多。 油菜中含有丰富的钙、铁和维生素C，胡萝卜素也很丰富，是人体黏膜及上皮组织维持生长的重要营养源，对于抵御皮肤过度角化大有脾益。


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