睡觉10大“雷区”你踩中了吗？

核心提示：睡觉是每天都要做的事，但有些人睡觉却睡出病来，一些习以为常的睡觉习惯其实就是健康“雷区”，看看你中招了没！

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你可能不知道，平常的一些睡觉方式可能就是导致健康受损的最主要因素。一些习以为常的睡觉习惯其实就是健康“雷区”，看看你中招了没！

◆10大睡觉“雷区”

1、枕头过高

从生理角度上讲，枕头以8～12厘米为宜。太低，容易造成“落枕”，或因流入头脑的血液过多，造成次日头脑发涨、眼皮浮肿;过高，会影响呼吸道畅通，易打呼噜，而且长期高枕，易导致颈部不适或驼背。

2、枕着手睡

睡时两手枕于头下，除影响血液循环、引起上肢麻木酸痛外，还易使腹内压力升高，久而久之还会产生“返流性食道炎”。所以，睡时不宜以两手为枕。

3、被子蒙头

以被蒙面易引起呼吸困难；同时，吸入自己呼出的二氧化碳，对身体健康极为不利。婴幼儿更不宜如此，否则有窒息的危险。

4、张口呼吸

闭口夜卧是保养元气的最好办法，而张口呼吸不但会吸进灰尘，而且极易使气管、肺及肋部受到冷空气的刺激。最好用鼻子呼吸，鼻毛能阻挡部分灰尘，鼻腔能对吸入的冷空气进行加温，有益健康。

5、剧烈运动

睡前剧烈活动，会使大脑控制肌肉活动的神经细胞呈现极强烈的兴奋状态，这种兴奋在短时间里不会平静下来，人便不能很快入睡。所以，睡前应当尽量保持身体平静，但也不妨作些轻微活动，如散步等。

6、对着风睡

人体睡眠时对环境变化的适应能力降低，易受凉生病。古人认为，风为百病之长，善行而数变；善调摄者，虽盛暑不当风及生卧露下。所以睡觉的地方应避开风口，床离窗、门有一定距离为宜，切忌对着风扇吹。

7、坐着睡

有些人吃饱饭往沙发一坐，打开电视沏壶茶，够舒服的。可能工作太累了，看着电视就睡着了，这就使第二大隐患出现了！因为坐着睡会使心率减慢，血管扩张，流到各脏器的血液也就少了。再加上胃部消化需要血液供应，从而加重了脑缺氧，导致头晕、耳鸣的出现。有人说中午就歇一会儿，谁还带个被子去单位呀，找个地方一呆就得了。

8、睡前生气

睡前生气发怒，会使人心跳加快，呼吸急促，思绪万千，以致难以入睡。

9、睡前饱餐

睡前吃得过饱，胃肠要加紧消化，装满食物的胃会不断刺激大脑。大脑有兴奋点，人便不会安然入睡，正如中医所说“胃不和，则卧不安”。

10、睡前饮茶

茶叶中含有咖啡碱等物质，这些物质会刺激中枢神经，使人兴奋，若睡前喝茶，特别是浓茶，中枢神经会更加兴奋，使人不易入睡。

◆睡觉有哪些注意事项？

1、子时之前一定要睡觉

在古人的养生概念中，睡觉是人生第一件大事。如果每天子时（相当于晚上11点—次日凌晨1点）前不睡觉，无论男女，直接伤肝，日久伤肾，逐步造成身体气血双亏，每天照镜子时会觉得脸色灰土一片。这时候就是天天营养品，天天锻炼身体，也不能挽回睡眠不足或者睡眠不好带来的伤害。因此，早起没关系，但晚睡绝对不行。

2、睡时宜一切不思

睡觉宜一切不思，视此身如无物，这是入睡时的理想精神状态。很多时候，失眠源于入睡时有挥之不去的杂念。此时，不要在床上辗转反侧，以免耗神，更难入睡，最好的办法是起坐一会儿后再睡。

3、午时宜小睡

午时（相当于上午11点至中午1点），此时如条件有限，不能睡觉，可静坐一刻钟，闭目养神。其实，正午只要闭眼真正睡着3分钟，等于睡两个钟头，不过要对好正午的时间。夜晚则要在正子时睡着，5分钟等于六个钟头。

4、睡眠一定要早起

春夏秋季尽量在5点之前起床。对人体养生而言，早起有利于人体的新陈代谢。早起的好处在于，一方面可以把代谢的浊物排出体外，如果起床太晚，大肠得不到充分活动，无法很好地完成排泄功能。

此外，人体的消化吸收功能在早晨7点到9点最为活跃，是营养吸收的“黄金时段”。所以，千万不要赖床，头昏、疲惫不堪很多都是由于贪睡引起的。