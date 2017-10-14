睡前做6个动作 养生效果明显

核心提示：近日，台湾《康健》杂志刊登了台湾保健专家简文仁专门针对老人设计的运动，这些动作在床上就能完成，方便老人在入睡前、起床后活动筋骨。专家表示，长期坚持，能增进心肺功能、肌肉耐力和关节灵活，有益协调平衡。

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运动并不只限于健身房或运动场，“控制呼吸与肌肉收缩”都是运动，所以运动应是无时无刻、随时随地都能进行。近日，台湾《康健》杂志刊登了台湾保健专家简文仁专门针对老人设计的运动，这些动作在床上就能完成，方便老人在入睡前、起床后活动筋骨。专家表示，长期坚持，能增进心肺功能、肌肉耐力和关节灵活，有益协调平衡。

动作一：大开运息。双手平伸大字形状平躺，全身放松，眼睛微微闭上；牙齿微微分开，不可咬合在一起，深呼吸。双手掌心向上，配合吸气慢慢握拳弯起碰肩膀；反过来双手慢慢张开，掌心反转向外，配合吐气向外侧推直。此动作能迅速安抚身心，舒缓焦虑。

动作二：大梦初醒。平躺在床上，双手高举过头，十指用力伸直张开；双脚伸直脚尖向下压，全身伸展；呼气时左右扭身伸懒腰。此动作能唤醒身体各部位机能。

动作三：抬臀挺腰。双脚弓起，脚掌分开与肩宽平贴床面，双膝并拢臀部抬高挺腰，停留6秒钟再放下，可增强腰力。

动作四：一团和气。双膝弯起，双手环抱住，下巴尽量碰膝盖，身体屈成一团，滚至床的左边或右边，可舒缓腰酸背疼。

动作五：大礼膜拜。跪伏于床上双膝并拢，额头顶礼于床面，双手分置头部两旁做深呼吸。双手带引身体向前趴伏，再恢复跪姿。此动作有助于伸展背肌，可以强化大腿及腰肌、腹肌。

动作六：蝎子扬尾。趴伏床上，双肘撑起上半身抬头挺胸，双膝双脚并拢，用力弯膝往后翘。可缓解腿部酸软无力。