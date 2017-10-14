全国大范围降温！两种疾病高发，保暖要分三段

核心提示：每年秋冬交接之际，都是呼吸系统疾病和心脑血管疾病两种疾病的高发期，如何对抗突然的大风降温，看看专家给大家支的招！

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专家表示，每年秋冬交接之际，都是呼吸系统疾病和心脑血管疾病两种疾病的高发期，如何对抗突然的大风降温，看看专家给大家支的招！

两种疾病高发

换季时节气温反复最易引起呼吸道疾病的高发，市民应及时增减衣物，保持空气流通，避免患上传染病。有老人孩子的更应该注意。流感、支原体感染等呼吸道传染病疫情进入快速增长期，这与呼吸道疾病传播的季节性有关。秋冬季节，气温骤降、人们呼吸道干燥使得免疫力降低、室内活动增多等因素都增加了流感和支原体传染的几率。

针对目前送到医院最多的呼吸疾病患者，建议应当加强身体对降温的适应度。有呼吸疾病的人，在降温之后不仅仅是需要静养，还需要做一个小锻炼，争取让身体更适应寒冷。例如从秋天开始适应气温，适当用温热水、冷水洗脸，对鼻腔进行清理。

气温骤降是心脑血管病的高发时期，不少病人往往因为不注意防护导致病情突变，甚至引发意外。因此，近期无论是高血压病人还是冠心病患者，都应该关注天气变化，注意保暖，及时增减衣服。老人早晨锻炼的时间千万不要太早，夜间气温很低，此时不宜外出活动。身体突然出现的一些异常变化应该引起注意，例如肢体麻木无力，突然说不出话，听不懂别人的话，或者突然头晕、头疼，这些都可能是心脑血管疾病发生的前兆。

对于已有高血压、糖尿病、血脂紊乱等疾病的患者，要坚持吃药，身体如有不适应及时就医，以免引发心脑血管疾病的发生。

对抗大风降温有三招

上段要紧：口罩围巾不能少

人体热量大部分从头颈部散发。颈部受寒可能引发血管收缩和颈部肌肉痉挛，所以一定要戴围巾或穿高领衫，尤其不要让脖颈暴露在外。出门最好戴上口罩，不仅可以保暖，而且因为大风天尘土飞扬，呼吸道抵抗力下降，容易被病菌侵袭。

每到大风降温天都会有不少面瘫患者，主要是因为面部神经受到寒冷刺激造成神经组织缺血水肿。最好的预防方法就是全副武装，戴上口罩、围巾、帽子，保暖挡风。

中段要燥：内贴中松外收口

很多人认为天冷风大就多穿点，可是裹得厚厚的既笨重也不一定暖和。其实，大风降温天穿衣服最好分层穿，有个口诀：内贴中松外收口。

内衣最好柔软贴身，有助于增加保温性。中层的衣服吸湿性要强，不要过紧，保持干燥，否则不但不利于保暖，还会减弱抗寒能力。外套一定要防风，最好在领口、袖口、腰部、脚踝处有收口的设计，可以防止冷空气趁虚而入，造成热量散发。

下段要松：鞋袜最好稍大点

冬天的鞋袜可以适当穿宽松一点。冬天人体毛细血管处于收缩状态，如果鞋袜过紧，压迫脚部，会影响脚部的血液循环，使脚变得更冷。很多女性穿过紧的靴子反而会冻脚就是这个道理。

鞋子的尺码选择稍大些的，最好能垫一双棉鞋垫，脚部活动还有些空间。另外，鞋底最好稍高些，这样可以隔开冰冷的地面。