39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 保健 > 四季保健 > 秋季保健 > 健康贴士 > 正文
综合
问医生

全国大范围降温！两种疾病高发，保暖要分三段

保健文章排行榜
2017-10-14健康时报
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：每年秋冬交接之际，都是呼吸系统疾病和心脑血管疾病两种疾病的高发期，如何对抗突然的大风降温，看看专家给大家支的招！

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　专家表示，每年秋冬交接之际，都是呼吸系统疾病和心脑血管疾病两种疾病的高发期，如何对抗突然的大风降温，看看专家给大家支的招！

　　两种疾病高发

　　换季时节气温反复最易引起呼吸道疾病的高发，市民应及时增减衣物，保持空气流通，避免患上传染病。有老人孩子的更应该注意。流感、支原体感染等呼吸道传染病疫情进入快速增长期，这与呼吸道疾病传播的季节性有关。秋冬季节，气温骤降、人们呼吸道干燥使得免疫力降低、室内活动增多等因素都增加了流感和支原体传染的几率。

　　针对目前送到医院最多的呼吸疾病患者，建议应当加强身体对降温的适应度。有呼吸疾病的人，在降温之后不仅仅是需要静养，还需要做一个小锻炼，争取让身体更适应寒冷。例如从秋天开始适应气温，适当用温热水、冷水洗脸，对鼻腔进行清理。

　　气温骤降是心脑血管病的高发时期，不少病人往往因为不注意防护导致病情突变，甚至引发意外。因此，近期无论是高血压病人还是冠心病患者，都应该关注天气变化，注意保暖，及时增减衣服。老人早晨锻炼的时间千万不要太早，夜间气温很低，此时不宜外出活动。身体突然出现的一些异常变化应该引起注意，例如肢体麻木无力，突然说不出话，听不懂别人的话，或者突然头晕、头疼，这些都可能是心脑血管疾病发生的前兆。

　　对于已有高血压、糖尿病、血脂紊乱等疾病的患者，要坚持吃药，身体如有不适应及时就医，以免引发心脑血管疾病的发生。

　　对抗大风降温有三招

　　上段要紧：口罩围巾不能少

　　人体热量大部分从头颈部散发。颈部受寒可能引发血管收缩和颈部肌肉痉挛，所以一定要戴围巾或穿高领衫，尤其不要让脖颈暴露在外。出门最好戴上口罩，不仅可以保暖，而且因为大风天尘土飞扬，呼吸道抵抗力下降，容易被病菌侵袭。

　　每到大风降温天都会有不少面瘫患者，主要是因为面部神经受到寒冷刺激造成神经组织缺血水肿。最好的预防方法就是全副武装，戴上口罩、围巾、帽子，保暖挡风。

　　中段要燥：内贴中松外收口

　　很多人认为天冷风大就多穿点，可是裹得厚厚的既笨重也不一定暖和。其实，大风降温天穿衣服最好分层穿，有个口诀：内贴中松外收口。

　　内衣最好柔软贴身，有助于增加保温性。中层的衣服吸湿性要强，不要过紧，保持干燥，否则不但不利于保暖，还会减弱抗寒能力。外套一定要防风，最好在领口、袖口、腰部、脚踝处有收口的设计，可以防止冷空气趁虚而入，造成热量散发。

　　下段要松：鞋袜最好稍大点

　　冬天的鞋袜可以适当穿宽松一点。冬天人体毛细血管处于收缩状态，如果鞋袜过紧，压迫脚部，会影响脚部的血液循环，使脚变得更冷。很多女性穿过紧的靴子反而会冻脚就是这个道理。

　　鞋子的尺码选择稍大些的，最好能垫一双棉鞋垫，脚部活动还有些空间。另外，鞋底最好稍高些，这样可以隔开冰冷的地面。

　　

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。


↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

换季 降温

我来评论

已有0人评论  查看评论

保健热讯

寡人的健康纠结 名人健康老故事 冬季养生 健康豆知识

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 教你刷牙的正确打开方式！

    刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...

    详情...
  • 头发没干透就睡觉 五大后果

    从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...

    详情...
  • 你命长不长 看看耳朵就知道

    在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
饮食 减肥 药品 育儿 问答 一周健康热点 保健热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈