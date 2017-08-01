你会不会长寿？主要看是否有这7个特征

核心提示：我们经常能在新闻报道中看到百岁老人的故事，能活到一百岁是多么让人羡慕的一件事，无论是男女老少，谁不希望自己能拥有健康的身体和长久的寿命。那要怎么才能实现这样的愿望呢？长寿的秘诀又是什么呢？下面我们就来看看。

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我们经常能在新闻报道中看到百岁老人的故事，能活到一百岁是多么让人羡慕的一件事，无论是男女老少，谁不希望自己能拥有健康的身体和长久的寿命。那要怎么才能实现这样的愿望呢？长寿的秘诀又是什么呢？下面我们就来看看。

1.积极的心态

拥有一个积极的心态对于长寿也有帮助，只要我们对未来抱有希望，愿意接受新的事物以及观念，不断学习新的知识，就可以预防大脑衰老。而追求新的事物、食物，可以让我们的心脏和大脑更健康，同时减少产生压力荷尔蒙的分泌。

2.长寿的基因

长寿基因对于长寿起到了作用不言而喻，长寿基因是会遗传的。以英国女王为例，今年91岁，却没有像其他老人出现痴呆、活动迟缓现象，每天仍然神采奕奕。那是因为女王的家族中不乏长寿人群，她的母亲于2002年去世，享年101岁。





3.良好的医疗保障

其实现代人的寿命已经随着医疗技术的发展得到了延长，在清朝前期人们的平均寿命为45岁左右，能活到一甲子，便属于高寿了。

4.吃得健康

日本有一个叫冲绳的地方，这里是世界闻名的长寿胜地，而且个个身体硬朗，根据调查这里的长寿老人发现，这里的人之所以长寿，与其饮食习惯有很大关系。爱吃鱼、吃盐少、细嚼慢咽、饮食清淡而富有营养，这些都会延缓身体老化。





5.控制腰围

人一到中年就会慢慢的发福，如果平时不注意的话，肥胖很容易就会找上你，当你的腰围越来越大，高血压、糖尿病、心脏病等疾病也会慢慢找上你。研究表明，腰围每增加1英寸，患癌风险增加8倍。

6.运动

运动对于长寿也有很大的帮助，有研究数据显示每周跑步15公里，可以降低30%心脏病发生风险，而有规律的健身，还可以降低癌症等相关疾病的风险，延长寿命。

7.保持微笑

俗话说“笑一笑，十年少”，相信大家都听说过这句话，它告诉我们只要常常保持微笑，就可以变的越来越年轻。其实变年轻的观点目前还没有科学依据，但常常保持微笑的确可以消除紧张，放松肌肉，促进健康。