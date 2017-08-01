该如何阻断支原体感染？你先得了解这些

核心提示：支原体是一种小而简单的原核生物，但是如果人体感染上支原体，那就不是件简单的事儿了！
支原体是一种小而简单的原核生物，但是如果人体感染上支原体，那就不是件简单的事儿了！
什么是肺炎支原体？
支原体是一种致病微生物，是儿童呼吸道感染（肺炎、支气管炎等）的主要致病菌。
这个简单的微生物，咱可不能小瞧，它有着强烈的致病性，一旦进入人体内，我们的生命健康就交由这小小的支原体决定了！
轻则呼吸道感染 重则危及生命
轻症：引起上呼吸道感染、阵发性刺激性干咳、发热、呼吸音粗或仅闻及干罗音等。
重症：导致系统并发症如呼吸窘迫、皮疹、心内膜炎、自身免疫性缺血伴发多脏器、多系统的功能损害。如处理不当，很容易引起肺脓肿、坏死性肺炎、急性呼吸衰竭、脑膜炎、骨髓炎等多种严重的肺内肺外并发症，有死亡风险。
疾病的传播途径及场所
传播途径：飞沫、直接接触传播
传播场所：家庭，学校，幼儿园，夏令营等较封闭的地方。
白细胞诊断支原体——然并卵
有些医生或家长仅仅通过白细胞的高低来判断小儿是细菌感染还是病毒感染这是不科学的。肺炎支原体感染的诊断要根据临床体征、病史，同时辅助X线检查、血液检测、尿液检查等多种临床综合考量，才能确诊！
孩子感染肺炎支原体之后怎么办？
护理原则一、保持生活环境干净整洁，室内空气流通，防止受到其他病毒的感染和交叉感染。
护理原则二、定时变换体位，及时排出痰液，保证孩子呼吸道顺畅、口腔清洁卫生。
护理原则三、调理孩子的饮食，鼓励多吃蛋白质高、热量高的食物，多喝水、吃新鲜蔬菜和水果。
最后，来一剂健康“鸡汤”
营养均衡要保证vitA、D钙剂要早服
加强锻炼晒太阳 增减衣物要及时
睡眠足够休息好 公共场所要少去
预防口诀要牢记 健康成长有保障
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