如果你经常口渴，可能是身体在发出警告！一定别忽视

核心提示：天气炎热身体由于出汗多，很容易缺水，因此很多人会经常感口渴。但你知道吗，如果经常感到口渴，不一定仅仅只是身体缺水的缘故，可能还会有别的身体方面的问题，不同的口渴有不同的引发原因，口渴是身体在提醒你，需要留意自己的身体状况，它可能是一些疾病的信号。

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天气炎热身体由于出汗多，很容易缺水，因此很多人会经常感口渴。但你知道吗，如果经常感到口渴，不一定仅仅只是身体缺水的缘故，可能还会有别的身体方面的问题，不同的口渴有不同的引发原因，口渴是身体在提醒你，需要留意自己的身体状况，它可能是一些疾病的信号。

我们都知道人身体的70%是液体，这些液体不仅仅是水，还包括血液，口水、肠胃津液、细胞内的液体等等。当我们喝水的时候，水通过口腔进入身体，先被吸收入血液，通过血液被带入脾胃等内脏，再入这些部位的营养物质结合，形成身体需要的液体，一部分提供给身体所需，另外一部分储存在脾胃内，当身体某个部位需要液体补充的时候，脾胃会输送液体过去进行补给。所以，当你感觉口渴的时候，其实是脾胃在发给你，身体储存的液体不足，需要补充了。也就是说，口渴其实是一种身体的自我保护提醒，告诉你需要补水了，避免了身体无意识中失水过多。

也因此，造成脾胃储存的液体缺乏的原因，不仅仅只是身体缺水，还有可能是其他原因。

原因一：身体缺水

天气炎热，人在室外由于大量出汗，会导致身体快速缺水，而在空调房内由于环境过于干燥，也会造成身体失水。另外还有一些原因也会造成身体失水，比如做体力劳动等出汗量大的工作或运动，身体受伤造成血液流失、呕吐/腹泻等造成肠胃液体流失等，都会造成身体严重缺水。因此，如果是大量出汗，需要多喝水，如果是缺血，需要输血，如果是生病造成的失水，需要输液补充水分。





另外，如果饮食中盐分太高，比如在外面吃火锅的时候，由于汤液越熬越少造成后面的汤液中盐份很高，吃着就会觉得很渴，这种时候需要大量补充水分冲淡盐分，或者下一餐吃无盐或少盐食品，缓解由于盐分过多造成的口渴。

原因二：糖尿病早期症状

糖尿病早期的症状之一也是会经常感觉口渴。因为糖尿病的血糖太高，会造成血液的渗透压高，加上糖尿病病人会有多尿的现象，导致身体排泄出去的水分也增多，因此脾胃会通过口腔提示身体缺水，口渴了，需要补水。

糖尿病人如果没有心衰等的问题，日常应该多喝水以补充身体缺失的水分，不要等到感觉口渴再喝水，喝的水最好以白水或茶水为主，不要喝糖水或各种饮料。

原因三：其他身体疾病

引起口渴的原因还有一些其他的身体疾病，比如肾病。如果患有肾病，也会经常出现口渴的现象，因为肾病的时候，肾的储水能力下降，水份流失较快，因此也会频率出现口渴的现象。需要注意的是，如果是因为肾病造成的口渴，不能通过大量喝水来缓解，需要及时进行治疗。





另外，患有甲亢也会造成容易口渴，甲亢是由于身体内激素分泌过剩，造成体内能量的代谢频率加快，散热量加速，导致水分也被加速排泄出去造成的。患有甲亢也需要尽早去进行治疗，缓解甲亢症状。

原因四：服用某些药物

有一些药物会造成口渴的症状，比如一些降压药会引起口干，这个不是脾胃的缺少体液的反馈，而是由药物减少口腔液体分泌造成的口腔干燥，同时也会增加排尿量，因此服降压药的时候需要多补充水分，多喝水，缓解口干的症状。另外还有一些药物服用不当，会造成身体电角质失衡，也会有口干口渴的现象发生。

原因五：其他原因

有一些人，尤其是女性，会出现不明原因的经常口渴，但检查不出来原因，这种时候除了适当补水外，可以“欺骗”一下自己的身体，比如用水沾一下嘴唇，做几个吞咽的动作等。





很多时候，身体提醒你口渴需要补充水分，其实可能是某种疾病造成的，因此如果频繁发现自己容易口渴，应该多留意身体的其他健康状况，是否有其他异常症状，如有异常，要及早到医院做身体检查，排除疾病。