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足踝外科主任：4种走路姿势反映健康大问题！

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2017-08-2739健康网
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每个人走路都有自己的习惯和特点，然而一些不正确的走路姿势不仅难看，还会损害健康。小九朋友圈里的一篇热文称，4种常见走路姿势暗示了健康大问题，很可能是某些疾病的预警。快看看，有没你？

医学指导：南方医科大学第三附属医院足踝外科主任、主任医师曾参军

一、走路时手臂不摆动——后背下方有问题

曾参军点评：有一定道理。正常人行走时，脚步向前迈，在腰部扭动的作用下，自然带动手臂前后摆动。如果一个人走路时，手臂不怎么摆动，可能是背部的腰椎有问题，常见是腰椎间盘突出、强直性脊柱炎等疾病。

二、走路脚掌先着地——很可能椎间盘突出或中风发作

曾参军点评：有可能。健康人走路是脚跟先落地，如果脚掌先拍打地面，说明脚的正前肌（也叫脚背形肌）肌肉无力，不能正常带动脚背走路。


造成这种情况有多种原因，最常见的是两种：

1、脑瘫、中风偏瘫，这类病人因为肌肉无力而出现足下垂，走路时表现为脚掌先接触地面。

2、腰椎间盘突出比较严重，人体的腰4-5椎间盘、腰5骶节段出问题，就可以影响脚掌正前肌，尤其椎间盘突出严重压迫到神经，会导致脚背形肌无力，表现为足下垂。

三、走路步幅小——提示膝盖骨骼退化

曾参军点评：以老年人多见。腿脚灵便的人，走路都能大刀阔斧，脚底生风。走路迈不了大步子，确实有可能是骨关节炎等老年退行性病变疾病。


四、踮着脚尖走路——可能脊柱或大脑受到损伤

曾参军点评：垫脚尖走路是典型的马蹄高弓足，由神经系统病变引起，比如脊柱的神经损伤或头部神经受损。

马蹄高弓足使人走路疼痛，关节僵硬，越早治疗越好。早期可以通过手掰法、打石膏、穿矫形鞋进行保守治疗，关节可以保留；等发展到一定程度，必须手术矫治（截骨矫形关节融合手术）。（通讯员：陈晓霖）


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