为什么你天天晚上失眠？离不开这5个原因

核心提示：我们的一生有三分之一的时间都是在睡梦中度过，所以说睡眠的好坏对于我们非常重要，只有睡的好才能保证身体里各个器官得到充分休息，也能让你第二天精力更旺盛，但现如今很多人都有失眠的毛病，失眠虽然不是什么严重的疾病，但对于患者来说也是很痛苦的，甚至有种生无可恋的感觉。

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我们的一生有三分之一的时间都是在睡梦中度过，所以说睡眠的好坏对于我们非常重要，只有睡的好才能保证身体里各个器官得到充分休息，也能让你第二天精力更旺盛，但现如今很多人都有失眠的毛病，失眠虽然不是什么严重的疾病，但对于患者来说也是很痛苦的，甚至有种生无可恋的感觉。那么，到底是什么原因导致失眠的呢？下面我们就来看看。

1.环境因素

因为环境而失眠的患者中占了很大比例，也是失眠最常见的原因之一，你居住的环境过于拥挤、周围噪杂不断、屋里颜色压抑、光线过于明亮、气温过冷或过热、蚊虫叮咬等都会影响我们的睡眠质量，久而久之就容易出现失眠的情况。

2.行为因素

很多人失眠是因为自己不良的生活习惯造成的，比如说睡前喝咖啡或者喝茶，每天睡觉时间不固定，需要经常值夜班等，都会引起体内生物钟节奏的变化从而改变了睡眠规律造成失眠。





3.疾病因素

疾病也会导致失眠，如神经衰弱、精神分裂症、情感性疾病、绝经期综合征、甲状腺功能亢进、肺源性心脏病、过敏性疾病、中枢神经系统疾病、高血压病、膀胱炎、女性生殖系统疾病、冠心病、营养不良、糖尿病等，这些疾病都会导致失眠。

4.精神因素

精神因素也是引起失眠的主要原因。生活、工作不如意，导致人们焦虑、忧愁，持续的精神创伤导致人们悲伤、恐惧等，都是造成失眠的原因。还有很多失眠者到了睡觉的时间过于担心自己睡不着反而忧虑起来，造成失眠的恶性循环。





5.年龄因素

失眠与年龄也有很多关系，根据研究发现，年龄越大越容易失眠，老年人因为起夜多，睡眠比青年人浅等原因，更容易造成失眠。