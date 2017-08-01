有这6个特征的人，更容易患上乳腺癌！希望你不在其中

核心提示：我国近年来乳腺癌的发病率有上升的趋势，每年乳腺癌病例新增百分之三到四，乳腺癌已经成为我国女性首个易患肿瘤。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

随着社会经济的发展，现代女性的生活和饮食习惯有所改变，全球越来越多的人患乳腺癌。我国近年来乳腺癌的发病率也有上升的趋势，每年乳腺癌病例新增百分之三到四，乳腺癌已经成为我国女性首个易患肿瘤。

哪些女性更易患乳腺癌？

一、初潮早、绝经迟的女人

女性在不到12岁就出现月经初潮，或者超过55岁还没绝经，更易患上乳腺癌。有相关数据显示，女性月经初潮每提前4-5年，其患乳腺癌的几率就会增加一倍；另外，与绝经年龄在45岁以下的女性相比，绝经年龄在55岁以上的女性患乳腺癌的几率要多一倍。

二、经常抑郁生气的女人

有些女人特别敏感，受到一点刺激就极易生气、抑郁。事实上，假如女人长期抑郁、生气、烦躁，就更易患乳腺癌。这是因为女人的身体机能会下降，导致气血不和，使得内分泌失调，从而极易诱发乳腺癌等疾病。





三、经常化妆的女人

女人大多都是爱美的，化妆可以让女人看起来气血好、容貌美。然而，与不化妆的女人相比，经常化妆的女人更容易患乳腺癌。这是因为许多美容化妆产品都或多或少地含有雌性激素，然而，当身体摄入的雌性激素过多的时候，会导致乳腺导管上皮细胞过度增生，然后引发癌症。除此之外，指甲油中含有许多的邻苯二甲酸酯，会增加患乳腺癌的风险。

四、肥胖的女人

肥胖的女人，特别是在绝经后肥胖的女人，患乳腺癌的几率更大。有研究显示，女性的体重每增加五公斤，患乳腺癌的几率就增加百分之八。这是因为女人的身体脂肪量越高，其身体会生成越多的雌激素，雌激素水平越高会越容易患乳腺癌。





五、有乳腺癌家族史的女人

英国科学家有一项研究显示，有三分之一的乳腺癌患者患病的原因是基因遗传。

六、经常喝酒的女人

如今有些女性认为喝酒是一件非常时尚、酷的行为。事实上，喝酒更容易诱发乳腺癌。曾经有一项针对三十二万女性的研究表明：与不喝酒的人相比，每天喝两到六杯酒精饮品（三十到六十克酒精）的女性患乳腺癌的几率要高百分之四十一。女性喝酒会对她们的性激素水平造成影响，从而使得患乳腺癌的几率增加。