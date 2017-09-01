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你会不会长寿，这6个特征就能决定！全占的太少了

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2017-09-2439健康网
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核心提示：延年益寿是我们每个人都想的事情，但是，延年益寿却不是每个人都可以，如果我们在平时的生活中不注意自己的身体健康，那么，想要延年益寿就很难，下面我们就一起去了解一下做什么能够延长寿命。

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延年益寿是我们每个人都想的事情，但是，延年益寿却不是每个人都可以，如果我们在平时的生活中不注意自己的身体健康，那么，想要延年益寿就很难，下面我们就一起去了解一下做什么能够延长寿命。

1.接吻多

对于这个观点，很多人估计都会觉得不可思议，但是，这是真的，在美国的研究发现中，经常习惯接吻的人，要比平常不接吻的人寿命延长五年，而且，除此之外，热吻是一种特别好的美容疗法，人在接吻的时候，脸部的三四十束肌肉会全部运动，从而使得皮肤更好红润光滑。当然，前提是你要有个男朋友或女朋友。

2.老来忙

中国有句俗话，“老来忙，寿命长”，其实这句话并不是没有科学依据的，因为生命在于运动，而忙也是一种运动，忙可以舒心活血，也可以强身健体，更可以延年益寿。


3.坚持运动

《英国运动医学杂志》上一项研究发现，对于经常久坐不动的老人来说，每周至少进行3小时的运动可以延长5年寿命。同样的研究在挪威也得到了证实，挪威的研究机构针对对1.6万名在1923年至1932年间出生的老人进行了长期观察，结果显示，每周进行3次以上运动的老人比不运动的老人死亡率减小40%。

4.肌肉强壮

瑞士的一项最新研究发现，对百万名男性长达27年的调查中，拥有强健肌肉的男性比没有强健肌肉的男性死亡率更低，且寿命也更长。专家们认为强壮的肌肉可以降低中年后力量和肌肉的流失率，而肌肉的流失会导致身体代谢功能降低，使脂肪堆积，身体抵抗力也会下降。


5.心态好

心态的好坏也会影响我们的健康，心态好的人，为人处事能够做到胸怀开朗，这种好的心态就能够减速衰老，让你的寿命更加长。相反，一些容易生气，斤斤计较的人，往往寿命都不是很长。

6.心跳慢

在生物世界里，有一个规律就是心跳越快，寿命越短。我们知道的乌龟之所以寿命长，因为乌龟一分钟心跳才10几次。而老鼠之所以寿命短，因为老鼠一分钟心跳在130次左右。一般来说，人体在安静状态下心跳维持在每分钟在60-70次最好。


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