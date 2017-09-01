你会不会长寿，这6个特征就能决定！全占的太少了

核心提示：延年益寿是我们每个人都想的事情，但是，延年益寿却不是每个人都可以，如果我们在平时的生活中不注意自己的身体健康，那么，想要延年益寿就很难，下面我们就一起去了解一下做什么能够延长寿命。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
延年益寿是我们每个人都想的事情，但是，延年益寿却不是每个人都可以，如果我们在平时的生活中不注意自己的身体健康，那么，想要延年益寿就很难，下面我们就一起去了解一下做什么能够延长寿命。
1.接吻多
对于这个观点，很多人估计都会觉得不可思议，但是，这是真的，在美国的研究发现中，经常习惯接吻的人，要比平常不接吻的人寿命延长五年，而且，除此之外，热吻是一种特别好的美容疗法，人在接吻的时候，脸部的三四十束肌肉会全部运动，从而使得皮肤更好红润光滑。当然，前提是你要有个男朋友或女朋友。
2.老来忙
中国有句俗话，“老来忙，寿命长”，其实这句话并不是没有科学依据的，因为生命在于运动，而忙也是一种运动，忙可以舒心活血，也可以强身健体，更可以延年益寿。
3.坚持运动
《英国运动医学杂志》上一项研究发现，对于经常久坐不动的老人来说，每周至少进行3小时的运动可以延长5年寿命。同样的研究在挪威也得到了证实，挪威的研究机构针对对1.6万名在1923年至1932年间出生的老人进行了长期观察，结果显示，每周进行3次以上运动的老人比不运动的老人死亡率减小40%。
4.肌肉强壮
瑞士的一项最新研究发现，对百万名男性长达27年的调查中，拥有强健肌肉的男性比没有强健肌肉的男性死亡率更低，且寿命也更长。专家们认为强壮的肌肉可以降低中年后力量和肌肉的流失率，而肌肉的流失会导致身体代谢功能降低，使脂肪堆积，身体抵抗力也会下降。
5.心态好
心态的好坏也会影响我们的健康，心态好的人，为人处事能够做到胸怀开朗，这种好的心态就能够减速衰老，让你的寿命更加长。相反，一些容易生气，斤斤计较的人，往往寿命都不是很长。
6.心跳慢
在生物世界里，有一个规律就是心跳越快，寿命越短。我们知道的乌龟之所以寿命长，因为乌龟一分钟心跳才10几次。而老鼠之所以寿命短，因为老鼠一分钟心跳在130次左右。一般来说，人体在安静状态下心跳维持在每分钟在60-70次最好。
17家药店在线销售购买
山东健康药业有限公司
【适应症】1.治疗女性复发转移乳腺癌；2.用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发。[详情]
刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...详情...
从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...详情...
在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]