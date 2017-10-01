这些看似“舒服”的习惯，其实会让你短命！改一个都好

核心提示：随着生活节奏的加快，现代人每天忙着各种学习、忙着各种加班、缺乏体育锻炼、饮食不规律、作息时间不正常等生活方式正在影响着你的健康。
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随着生活节奏的加快，现代人每天忙着各种学习、忙着各种加班、缺乏体育锻炼、饮食不规律、作息时间不正常等生活方式正在影响着你的健康。
你可知道这些不良的生活习惯正在慢慢影响你的健康。快来看看这些短命生活方式你都占了几条！
短命的生活方式1、有病不求医
曾经有份调查显示大部分人在生病的时候都是先自己买药解决的，他们都认为这是小毛病，根本无需去理会，自己买个OTC药物就可以治愈好了。特别是上班一族，平日里上班比较忙，很多疾病最佳治疗时间都被拖延了，你知道吗有些小疾病表面上看似被药物缓解了，但是可能只是一个掩盖的现象会积累成大病的。
短命的生活方式2、久坐不动
久坐不动的人群大多数就是在办公室的上班一族了，这些人群的工作习惯一般都是一旦坐下来，除非是上厕所，否则是很难会站起来的。你知道吗长时间坐着是很不利于血液循环的，会导致引发心血管疾病或者新陈代谢这方面的疾病。长时间坐着不动坐姿也是保持固定，很容易导致腰椎跟颈椎的发病。
短命的生活方式3、长时间面对电脑
上时间对着电脑无疑又是处在办公室办公的电脑一族了，曾经有份调查数据表明有31%的上班族基本上上每天的使用电脑的时间超过8个小时。你知道吗过度使用跟以依赖电脑不仅有大量的辐射，还会增加眼部疾病跟精神性疾病。
短命的生活方式4、缺乏体育锻炼
经调查表明，有超过68%的人群是选择几乎不锻炼的，每周每月有安排固定的锻炼人群是极少数的。你知道吗？缺乏体育锻炼非常容易造成疲劳等现象，同时还会引发心脑血管疾病跟肥胖症的发生。
短命的生活方式5、长时间在空调房
夏天长时间呆在空调房的人也是很不健康的一种生活习惯，室内工作者有超过70%的人群除了外出办事，其他时间大多数都是呆在空调房的。夏天吹冷气，冬天能保暖，像这种处于“温室”中的人群他们的抗病能力跟自身的机体调节能力是比较低的。
短命的生活方式6、不吃早餐
部分人因为晚起怕迟到，部分人因为生活节奏太快，经常没吃早餐，或者是在路上随便买个早餐就解决了。感觉要在家好好吃个营养早餐是一件很奢侈的事。你知道吗规律、营养的早餐对身体健康是非常重要的。
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