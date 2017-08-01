4个方法就能快速止痛！经常头痛的人不看太可惜

核心提示：倘若你正在被慢性疼痛折磨，你只能选择吃药或者忍受疼痛。值得我们欣慰的是，医生们如今慢慢地转变治疗慢性疼痛的方法，按摩、针灸等方法都有助于缓解患者疼痛。

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倘若你正在被慢性疼痛折磨，你只能选择吃药或者忍受疼痛。值得我们欣慰的是，医生们如今慢慢地转变治疗慢性疼痛的方法，按摩、针灸等方法都有助于缓解患者疼痛。

一、按摩

专家指出，按摩不仅可以缓解局部疼痛，还可以使全身的肌肉得到放松。按摩疗法能够使人体内的内啡肽水平得到提高，而内啡肽是身体天然的止痛剂，能够很好的减轻疼痛。

经过研究，梅奥诊所的Weil医生发现，按摩对减轻疼痛具有显著的效果，而且对降低焦虑的情绪很有帮助。若出现了腰痛、关节炎、颈痛等疼痛现象，都可以用按摩的方法来治疗。





二、针灸

经过了二十五年的医学实践，梅奥诊所的Bauer医生发现，在治疗慢性疼痛方面，针灸具有不可思议的效果。针灸除了可以减少疼痛外，对神经系统和肌肉骨骼系统也能起到很好的改善作用，导致疼痛的原因一般都是神经系统和肌肉骨骼系统出现问题。对于慢性背部疼痛、偏头痛、紧张性头痛、关节炎、纤维肌痛、类风湿性关节炎、坐骨神经痛这些症状，针灸都可以起到很好的作用。

三、瑜伽

瑜伽可以使你的全身心得到放松。经过研究发现，练习瑜伽两个月后，对于那些下背部疼痛的人，有百分之四十二的人的疼痛症状减少了，而减少抑郁症状的人也有百分之四十六。对于慢性背部疼痛、关节炎、偏头痛等症状，做瑜伽的治疗效果很好。





四、冥想

有研究表明，冥想训练对减轻慢性疼痛很有帮助。假如你打算尝试冥想，却无从下手，在这里给你介绍一个简单的呼吸练习。

1.找一个舒适的地方，在上面坐着或者躺着，完全依靠嘴巴来呼气。

2.把嘴巴闭上，用鼻子吸气，安静的呼气数到四。

3.接着屏住呼吸数到七。

4.最后，完全呼出数到八。

每次练习重复这种呼吸法三次，坚持下去就能够使慢性疼痛得到缓解。