39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 保健 > 保健新媒体 > 正文
综合
问医生

4个方法就能快速止痛！经常头痛的人不看太可惜

保健文章排行榜
2017-08-1339健康网黄丽蓉
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：倘若你正在被慢性疼痛折磨，你只能选择吃药或者忍受疼痛。值得我们欣慰的是，医生们如今慢慢地转变治疗慢性疼痛的方法，按摩、针灸等方法都有助于缓解患者疼痛。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

倘若你正在被慢性疼痛折磨，你只能选择吃药或者忍受疼痛。值得我们欣慰的是，医生们如今慢慢地转变治疗慢性疼痛的方法，按摩、针灸等方法都有助于缓解患者疼痛。

一、按摩

专家指出，按摩不仅可以缓解局部疼痛，还可以使全身的肌肉得到放松。按摩疗法能够使人体内的内啡肽水平得到提高，而内啡肽是身体天然的止痛剂，能够很好的减轻疼痛。

经过研究，梅奥诊所的Weil医生发现，按摩对减轻疼痛具有显著的效果，而且对降低焦虑的情绪很有帮助。若出现了腰痛、关节炎、颈痛等疼痛现象，都可以用按摩的方法来治疗。


二、针灸

经过了二十五年的医学实践，梅奥诊所的Bauer医生发现，在治疗慢性疼痛方面，针灸具有不可思议的效果。针灸除了可以减少疼痛外，对神经系统和肌肉骨骼系统也能起到很好的改善作用，导致疼痛的原因一般都是神经系统和肌肉骨骼系统出现问题。对于慢性背部疼痛、偏头痛紧张性头痛、关节炎、纤维肌痛、类风湿性关节炎、坐骨神经痛这些症状，针灸都可以起到很好的作用。

三、瑜伽

瑜伽可以使你的全身心得到放松。经过研究发现，练习瑜伽两个月后，对于那些下背部疼痛的人，有百分之四十二的人的疼痛症状减少了，而减少抑郁症状的人也有百分之四十六。对于慢性背部疼痛、关节炎、偏头痛等症状，做瑜伽的治疗效果很好。


四、冥想

有研究表明，冥想训练对减轻慢性疼痛很有帮助。假如你打算尝试冥想，却无从下手，在这里给你介绍一个简单的呼吸练习。

1.找一个舒适的地方，在上面坐着或者躺着，完全依靠嘴巴来呼气。

2.把嘴巴闭上，用鼻子吸气，安静的呼气数到四。

3.接着屏住呼吸数到七。

4.最后，完全呼出数到八。

每次练习重复这种呼吸法三次，坚持下去就能够使慢性疼痛得到缓解。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

偏头痛

风湿性关节炎阿法骨化醇软胶囊

常见症状：单侧头痛 电击样痛或刺痛的头痛

并发症状：意识障碍 眩晕

相关检查：EEG 脑血流图

推荐用药：普瑞巴林胶囊

普瑞巴林胶囊

1.广泛性焦虑障碍；\n2.糖尿病性...[详细]

￥98购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：山东省立医院中日友好医院预约挂号

推荐医生：胡代槐 主任医师邹春盛 主任医师王显锏 主任医师

李连平李连平
向我提问

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

减轻疼痛 偏头痛 关节炎

我来评论

已有0人评论  查看评论

保健热讯

寡人的健康纠结 名人健康老故事 冬季养生 健康豆知识

咳嗽怎么办咳嗽怎么办
久坐的危害久坐的危害
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 教你刷牙的正确打开方式！

    刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...

    详情...
  • 头发没干透就睡觉 五大后果

    从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...

    详情...
  • 你命长不长 看看耳朵就知道

    在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
饮食 减肥 药品 育儿 问答 一周健康热点 保健热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈