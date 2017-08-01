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肝癌早期症状主要有这五个，快看看你有没有！

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2017-08-2439健康网黄丽蓉
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核心提示：肝癌是一种肝脏恶性肿瘤，说它是对我们的生命造成严重危害的其中一种癌症也不为过。肝癌的早期症状不明显，不易发现，被查出的时候大多已经是中晚期了。

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肝癌是一种肝脏恶性肿瘤，说它是对我们的生命造成严重危害的其中一种癌症也不为过。因为肝癌类似于胃癌，早期症状没有那么明显，不易发现，被查出的时候大多已经是中晚期了，所以肝癌的死亡率十分高。但是，如何才可以尽早发现早期肝癌呢？

肝癌的早期症状常有哪些表现呢？

一、肝痛

一般情况下，肝痛的部位在右肋处或者剑突下，疼痛的性质会有间歇性或者持续性隐痛，可能有些时候疼痛很轻有时则会疼痛很重或者在短期内可自行缓解疼痛，而且在疼痛的时候，患者右上腹会出现不适的感觉。

二、消化道症状

患有肝癌的人会明显出现食欲减退、消化不良、进餐后腹部闷胀的现象，另外，有些时候可能会出现恶心、呕吐的情况，所以，一般情况下患者都会消瘦乏力。除此之外，腹泻亦是肝癌患者经常出现的症状，这是因为患有肝癌的人通常会有肝硬化，导致门静脉高压或栓塞，致使肠壁淤血、水肿、蠕动加快、消化吸收和内分泌紊乱。


三、上腹部包块

如果是左叶肝癌患者，就会在剑突下出现肿块，也有肿块可能出现在较大的右叶肝癌右上腹，包块质地硬，表面凹凸，另外连续观察的话有明显的增大趋势，但是病人却不会感到明显的不适。

四、出血现象

因为肝功能受到损坏，凝血功能异常，所以患有肝癌的人经常会出现鼻出血、皮下出血的现象。与此同时，因合并肝硬化门静脉高压，也有可能会导致上消化道出血，尤其是食管静脉曲张破裂出血。

五、不规则发热

有可能是因为癌组织缺血性坏死、坏死产物的吸收和并发感染，患有肝癌的人经常会有发热的症状出现，通常在37.5-38摄氏度，而且多数不会伴随着寒颤。


哪一些人群易高发肝癌？

1.年龄超过四十岁、有超过五年的肝炎病史或者乙型肝炎病毒抗原标记物阳性的人。

2.有超过五年的酗酒史，且有慢性肝病临床表现的人和已经确诊了的患有肝硬化的人。

3.有肝癌的家族史，特别是近亲中有患有肝癌的人。

4.长期食用霉变的食物、含有亚硝酸盐的食物和那些食物中缺少微量元素硒的人。

5.长期酗酒、工作负担重以及精神长期受到压抑的人。


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肝硬化

肝癌

常见症状：疲乏 乏力

并发症状：肝性脑病 腹膜炎

相关检查：肝脏及胆囊叩诊 肝压痛

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