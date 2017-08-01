冠心病患者会猝死，8个方法助你调养身体！

核心提示：治疗冠心病不管是采取手术或者药物的方式，必然都离不开日常的调养。
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冠状动脉粥样硬化性心脏病，人们通常将其称为冠心病。冠心病也是十分常见的一种心脏疾病。一般情况下，冠心病病发的时候，患者会出现心前区不适、心悸、发热、乏力、恶心、呕吐、惊恐、流汗等症状。病情严重的话，则有很大的可能会出现猝死、心力衰竭等情况。可见对冠心病的治疗尤为重要。治疗冠心病不管是采取手术或者药物的方式，必然都离不开日常的调养。下面就跟着小编来看看在日常中如何调养身体，治疗冠心病吧！
一、控制总能量的摄入
少吃糖，特别是单糖，可以食用一些粗粮和复杂糖类，纤维素和维生素含量高的食物。
二、限制脂肪的摄入
吃些瘦肉、家禽、鱼类，比如瘦猪肉、鸡、鸭、海鱼、海参；必须要控制好胆固醇的摄入量。
三、摄入适量的蛋白质
每天都要摄入适量的蛋白质，蛋白质的摄入量维持在自身每公斤体重大约都有一克。建议食用一些肉类食物、鱼类食物、豆类食物，比如瘦肉、牛奶、鱼、豆制品。
四、饮食应该保持着清淡、低盐
患有冠心病加上高血压的人，更加要确保自身的饮食低盐，每天摄入的盐量应该维持在三到九克之内。
五、供给足量的维生素和矿物质
应该多食用一些富含镁、锌、钙、硒、铬等微量元素的食物和新鲜蔬菜、水果。每天确保摄入膳食纤维的量能有二十克到二十五克。胡萝卜、番茄、蒜、洋葱、木耳、蘑菇、芹菜、银耳和苋菜是不错蔬菜选择，水果能够食用香蕉、山楂、苹果、猕猴桃、柠檬、枣等。
六、不要吸烟喝酒
由于吸烟喝酒会对血管造成刺激，从而导致冠心病发作，所以尽量不要去碰烟酒了。另外，不仅患有冠心病还患有高血脂的人更加应该戒烟戒酒了。
七、不要饮用浓茶以及咖啡
如果你有喝浓茶和咖啡的习惯，赶紧改正吧！因为这些饮品会对心脏造成刺激，从而加重心血管疾病。
八、饮食规律，合理膳食
做到少食多餐，千万不可暴饮暴食，吃的太饱，特别是晚上更应该少吃一点。这是因为假如吃得太过饱的话，消化系统对血液的需求量就会大幅度增加，给心脏造成负担，从而造成心肌缺血，冠心病也会因此而发作。
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