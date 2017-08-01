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经期做这三种运动，你是在“自残”！赶快停止

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2017-08-1339健康网黄丽蓉
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核心提示：，在来月经的期间，如果做了一些不适当的运动就对女性的身体健康造成伤害。在下面，小编列出的三种运动是女性在来月经的时候不能做的，希望女性能够重视起来。

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来月经的时候，大多数女性的身体都会比较虚，通常会出现头晕乏力、犯困疲倦、腰酸、腹痛等症状。在这段期间，女生适当地做一些运动对减轻盆腔出血，改善盆腔的血液循环，缓解疼痛有好处。但是，在来月经的期间，如果做了一些不适当的运动就对女性的身体健康造成伤害。在下面，小编列出的三种运动是女性在来月经的时候不能做的，希望女性能够重视起来。

月经期间不可以做的三种运动

一、宜做剧烈运动

来月经的时候，女性不宜做太过激烈的、高强度的运动，也不提倡频繁运动。来例假期间，因为要充血，女性固定生殖器官的一些韧带就会变得松弛，如果在这个时候做一些激烈的运功话，就会极其容易使得韧带扭伤，从而导致子宫移位。

来例假期间，建议女性不要做的激烈运动有：快速跑、篮球、足球、排球、跳跃、跳高、跳远、跳绳、俯卧撑等。除此之外，像举重、练哑铃这些增加腹压的力量性锻炼最好也不要参加，避免出现加快盆腔的血液循环的情况。


二、不宜做水上运动

在来月经期间，女性一般不适宜游泳。因为在这段期间，女性的子宫内膜正在出血，子宫口的状态是稍微张开的，倘若参加水上运动，非常容易就会被病菌侵入，引发妇科炎症等症状。而且，在来例假的时候，女性泡在水里，冷水会刺激女性的盆腔和子宫血管，盆腔和子宫血管就会做出收缩反应，这样就会造成经量减少。

在月经期间，女性除了不要参加水上运动外，也不要使用冷水来淋浴、洗头、洗脚等，务必要做好保暖的工作。


三、不宜做床上运动

女性在来月经的时候，子宫内膜会剥落，从表面上看，会形成创伤，而且在这个时候女性的抵抗力会下降，倘若参加床上运动发生性关系的话，女性的子宫腔内就会有细菌，然后导致感染，从而引发妇科炎症。

因此，女性在来例假期间一定要忍住性冲动，不要发生性关系。

女性在月经期间的身体比较虚弱，不可以勉强自己去进行体育锻炼，做一些自己身体能够承受得起的运动，比如散步、太极。倘若平时来例假的时候，经常会出现痛经、月经紊乱等现象的话，在经期最好就不要跑步或者参加体育比赛了。

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