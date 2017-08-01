这6个因素，才是男性不能生的“元凶”！

核心提示：有一些不育症可能是因为受到遗传因素和部分器官器质性病变而导致的，然而更多的不育症与日常生活习惯有着密切的联系。

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有一些不育症可能是因为受到遗传因素和部分器官器质性病变而导致的，然而更多的不育症与日常生活习惯有着密切的联系。假如可以在日常生活中了解并且改正这些不良习惯，就可以减少甚至避免出现男性不育的症状。下面就跟着小编来看看哪些常见的因素会造成男性的精子减少从而导致不育症吧！

第一，性生活混乱

毫无疑问，如果男性婚外性行为和“一夜情”泛滥，就特别容易会患上淋病、生殖器疱疹、梅毒甚至艾滋病等恶性疾病，这就会对男性的生殖功能造成非常不好的影响，导致精子的活力和数量严重下降从而导致不育。

第二，吸烟酗酒

早就有研究显示，与正常的男性相比，吸烟的男性除了精子数目会比较少之外，不完整的精子数量还会多很多。另外，酒精可能会导致精子头尾畸形，精子的活力也会降低。

简而言之，吸烟酗酒都有可能会导致胎儿畸形，亦是导致男性不育的一个主要因素。





第三，常泡热水澡

泡热水澡也会影响精子，因为34度左右的温度比较适合精子发育，高温会不利于精子发育。

因此，在夏天从事户外工作、洗热水澡、桑拿等时候要特别注意。

第四，内裤太紧

穿太过紧的内裤不仅会使得男性生殖器官受到压迫，还会对睾丸的正常发育造成不良的影响，导致精子的活力和数量降低。另外，内裤太紧会造成不透气、不散热，不利于精子生存。





第五，久骑自行车

由于人在自行车的时候，重心会向前倾，会阴部的睾丸和前列腺会紧贴着坐垫，经过长时间的挤压会造成缺血、水肿、发炎，对精子的生成，前列腺液和精液的正常分泌都会造成不良影响，从而导致不育。

第六，环境因素

导致男性不育的其中一个重要因素就是环境因素，这个因素可能导致男性无精症、少精症和弱精症。男性普遍都存在精子质量下降的问题，精子质量评价的各项指标都可以达到优良的人少于百分之五，各项指标可以达到正常指标的下限算是不错的了。

另外，男性负担的各种压力、不好的情绪等因素都会使得内分泌系统功能失调，精子的质量和数量降低。务必要重视造成男性不育的各种因素，积极做好保健治疗工作。