健脾养肝补肾的食物有哪些

核心提示：冬天是进补的良好季节，一说起进补，相信很多朋友都会联想到那些特别名贵的保健品或者是中草药，并且认为这样才能够起到良好的进补作用。事实上，在平常的生活中，在我们身边就有很多种普通的食物是能够起到健脾养肝补肾的食物。
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冬天是进补的良好季节，一说起进补，相信很多朋友都会联想到那些特别名贵的保健品或者是中草药，并且认为这样才能够起到良好的进补作用。事实上，在平常的生活中，在我们身边就有很多种普通的食物是能够起到健脾养肝补肾的食物，接下来我们就和大家一起来看看吧!
1、花生
就花生来说，是一种干蛋白的食物，营养十分丰富，是老少都能够食用的食物。并且，花生还是一种有良好药用价值的保健药物。从中医上来说，花生可以起到悦脾和胃的作用，还能够达到清咽止痒和滋养补气以及润肺化痰的作用。同时，花生皮又被称作为花生红衣，它具有补气止血的效果。所以，对于要进行补血的朋友们来说，一定要选择红衣比较多的小粒花生，这样才能够起到健脾养肝补肾的作用。
2、莲子
莲子是一种中药，它具有比较好的滋补效果。若是在生活中经常食用能够起到健脾补肾和止泻固精以及养心安神的作用。若是长期服用莲子，能够缓解人体的失眠，若是患上哮喘和容易患上咳嗽的患者来说，可以通过莲子来进行补肾，这样能够增强人体的免疫能力，还能够起到很好的润肺功效。因此，为了自身的健康状况着想，大家一定要多吃一些莲子，这样才能够达到治疗疾病的作用。
阅读完上文，朋友们都已经了解到健脾养肝补肾的食物有哪些。事实上，除了这些食物之外，大家还可以多吃一些黑米粥和猪肾等食物，这样就能够让人体时刻都处在良好的健康状况下，从而不再被健康危害所影响。
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