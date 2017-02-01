核心提示：在冬天的时候，天气会异常的寒冷和干燥，人体很容易就会被冷空气所刺激，胃酸的分泌液会变多，从而令人体的胃部出现不适的症状，还造成肝肾两亏的症状。所以，在冬天的时候大家一定要注意自身的饮食，最好多参照一下养肝补肾食谱，接下来我们就来看看怎样饮食才能更健康吧！

在冬天的时候，天气会异常的寒冷和干燥，人体很容易就会被冷空气所刺激，胃酸的分泌液会变多，从而令人体的胃部出现不适的症状，还造成肝肾两亏的症状。所以，在冬天的时候大家一定要注意自身的饮食，最好多参照一下养肝补肾食谱，接下来我们就来看看怎样饮食才能更健康吧!

1、紫菜南瓜汤

准备好一百克的老南瓜，十克紫菜，二十克虾皮和一只鸡蛋以及适量的调味品。将紫菜泡发之后，清洗干净，鸡蛋要打散，虾皮必须要用黄酒进行浸泡。南瓜要去除皮和瓤，洗干净之后切成小块。之后往锅里面倒上主人，烧热之后，加上酱油来炝锅。接着加上清水，将南瓜块和虾皮放进锅里面，煮上半个小时，之后将紫菜放进去，等十分钟之后，将已经准备好的蛋液放进锅里面，加上调味品就可以服用。

2、萝卜羊肉汤

备好750克的羊腩肉，五百克的白萝卜以及其他的调味品。将羊肉清洗干净之后，切成丝，白萝卜也要清洗干净切丝。之后将锅点火放进底油，放进姜片煸炒出香味之后倒上开水。接着加上胡椒粉、鸡精和料酒等来进行调味，等到水烧开之后将羊肉放进去煮熟，之后加上白萝卜，用小火煮到萝卜熟了之后，撒上一些香菜叶和葱丝就能够直接出锅服用，这样能够起到温胃散寒和补中益气的作用。

通过对上文的阅读，相信大家都已经了解到养肝补肾食谱有哪些。事实上，除了这两道食谱之外，能够进行补肝肾的食物还有很多，这样不但能够让人们的身体更加健康，还能够避免人体的肝肾出现异常情况。