39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 保健 > 身体养护 > 身体部位 > 心肝 > 正文
综合
问医生

怎么养肝补肾 食疗最有效果

保健文章排行榜
2017-02-0139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：就人体的健康来说，绝对离不开肝和肾和健康，一旦肝肾处在不良的状况时，很有可能会给自己的健康带来不良影响，还有可能会引起比较严重的疾病，从而给自己的健康带俩很大的隐患。那么到底要怎么养肝补肾呢？哪些食物能够起到良好的养肝补肾功效呢？

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 白开水 了解详情。

　　

　　就人体的健康来说，绝对离不开肝和肾和健康，一旦肝肾处在不良的状况时，很有可能会给自己的健康带来不良影响，还有可能会引起比较严重的疾病，从而给自己的健康带俩很大的隐患。那么到底要怎么养肝补肾呢?哪些食物能够起到良好的养肝补肾功效呢?下面我们就一起来看看吧!

　　1、山药

　　山药的性情十分平和，味道甘甜，服用之后能够起到补肺、益精和股神以及健脾的作用。不管是阴虚火旺还是肾气不固的患者出现遗精早泄的症状时，一定要多吃一些山药，这样才能够起到良好的补肾固精作用。若是将山药和莲子以及芡实一起服用，能够起到更好的养肝补肾作用。

　　2、胡桃仁

　　胡桃仁是生活中特别常见的一种食物，叶酸一种良好滋补强壮的食物，能够起到良好的补肾固精作用。所以，若是男性朋友被肾虚的症状所困扰，出现遗精的症状时，就可以通过胡桃仁来进行治疗，这样也能够起到良好的治疗阴虚火旺等症状。

　　3、黑米

　　黑米的性情十分平和，在服用之后能够起到滋阴补肾、暖肝健脾和补益脾胃以及益气活血的功效。在平常的生活中，人们经常服用黑米，就对治疗头晕、目眩和贫血以及白发等症状，还能够治疗人体因为肾虚而出现食欲不振和脾胃虚弱以及大便秘结等症状。

　　阅读完上文，相信大家都已经了解到怎么养肝补肾这个问题的答案。除此之外，大家在生活中还可以适当的吃一些枸杞子，枸杞子的性情十分平和，服用之后能够起到益精明目、补肾养肝以及去除腰疼的症状，若是长期服用，能够起到延年益寿的作用。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

怎么养肝补肾

我来评论

已有0人评论  查看评论

保健热讯

寡人的健康纠结 名人健康老故事 冬季养生 健康豆知识

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 教你刷牙的正确打开方式！

    刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...

    详情...
  • 头发没干透就睡觉 五大后果

    从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...

    详情...
  • 你命长不长 看看耳朵就知道

    在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
饮食 减肥 药品 育儿 问答 一周健康热点 保健热文排行 栏目推荐 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈