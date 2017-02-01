什么茶养肝补肾 这四种茶很不错

核心提示：就茶来说，是生活里面绝对不能够缺少的一种食物，而且这些茶能够对人体起到良好的保健作用，种类也十分的多，而不同种类的茶会令保健的功效变得不一样。所以，在平常的生活中一定要多喝一些具有养肝肾的茶。那么到底什么茶养肝补肾呢？
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就茶来说，是生活里面绝对不能够缺少的一种食物，而且这些茶能够对人体起到良好的保健作用，种类也十分的多，而不同种类的茶会令保健的功效变得不一样。所以，在平常的生活中一定要多喝一些具有养肝肾的茶。那么到底什么茶养肝补肾呢?今天我们就和大家一起来了解一下吧!
1、枸杞茶
准备好适量的枸杞，用沸水来进行冲泡之后直接当做茶来服用。通过这种枸杞茶能够起到强身健体和养肝明目、补肾益气以及补血安神的作用，还能够起到良好的抗衰老功效，从而令自身更加健康。
2、菟丝子茶
准备好适量的菟丝子，清洗干净之后捣碎，并且加上一些红糖，用开水来进行冲泡之后就可以直接服用。在平常的生活中，经常服用这种菟丝子茶，就能够起到补肾益精和养肝明目的功效。
3、勿忘我茶
另外，直接用勿忘我的干花来泡茶喝之后也能够良好的补肝肾的作用。就勿忘我来说，服用之后能够起到清肝明目和美白肌肤以及滋阴补肾的作用，还能够对身体的新陈代谢起到促进作用，也能够提高人体的免疫能力。
4、灵芝茶
准备好优质的灵芝，切成小薄片，用沸水来进行冲泡之后就能够当做茶来饮用。事实上，灵芝是一种特别好的名贵药材，服用后能够起到补中益气和延年益寿的作用，还能够起到滋补肝肾的功效。
以上这些便是什么茶养肝补肾这个问题的答案。其实，在生活中经常喝茶是能够对自身的健康带来很多种好处的，所以，这些养肝补肾的茶是养生过程中绝对不能够错过的，大家也可以根据自己的口味来选择一款喜欢的茶来进行养肝和补肾。
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